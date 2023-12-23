معارفه معاون بهره وری موقوفات و مستغلات حضرت عبدالعظیم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیات به عنوان معاون بهره وری موقوفات و مستغلات آستان مقدس معرفی و طی حکمی توسط حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر تولیت بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم (ع) به این سمت منصوب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حاج علیرضا بیات دامت توفیقاته

هم اکنون که خادم القرآن جناب آقای حاج عباس سلیمی دامت توفیقاته پس از چند دهه خدمت ارزشمند و شایسته تقدیر در دو معاونت فرهنگی و موقوفات و مستغلات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند، بدینوسیله جنابعالی را که بحمدالله از تعهد، تجربه، شایستگی‌های اخلاقی، علمی، مدیریتی و اجرایی و سوابق روشن و ارزشمند در مسئولیت‌های مختلف برخوردار بوده و هستید به سمت معاونت بهره‌وری موقوفات و مستغلات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) منصوب می‌نمایم.

امید است با بکارگیری همه توان و استفاده و بهره‌مندی از نیروهای متدین، خلاق و کارآمد بویژه اندیشمندان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه و نیز همکاران محترم آستان، در تحقق اهداف مورد نظر و وظایف محوله کوشا و موفق باشید.

خداوند متعال حضرتعالی را مشمول ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شفاعت ارواح طیبه‌ای که در این بقعه مبارکه بر اعمال ما نظارت دارند قرار دهد. انشاالله

سید علی قاضی عسکر

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

همچنین گفتنی است؛ عباس سلیمی پیشکسوت قرآنی بعد از ۳۳ سال خدمات در سمت‌های مختلف آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از مسئولیت خود در معاونت موقوفات و مستغلات کناره‌گیری کرد.