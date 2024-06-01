واردات ماشین آلات در بخش معدن باید متناسب با نیازها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محتشمی پور ظهر شنبه در نشست با فعالان بخش معدن در آذربایجان غربی افزود: واردات ماشین آلات مورد نیاز در بخش معدن باید متناسب با نیازها باشد و شرکت‌ها می‌توانند ماشین الان با عمر کمتر از پنج سال را وارد کنند.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از یک میلیارد دلار (با ارز ۴۰ هزار تومانی) سوخت تهیه و در اختیار معادن قرار داده می‌شود ادامه داد: ۴۰ همت حقوق دولتی خود معادن است و سازمان نظام مهندسی کشور در صدد است تا مدلی مناسب برای محاسبه حقوق دولتی معادن تهیه و ارائه کند.

محتشمی پور ادامه داد: وجود تعداد زیادی ماشین آلات مستهلک عمده ترین چالش بخش معدن کشور است و برای این منظور در بخش واردات مولفه‌هایی در نظر گرفته شده است.

معاون امور معدنی وزیر صنعت با بیان اینکه ۱۲ هزار محدوده معدنی در این زمینه مد نظر است افزود: نرم افزاری تهیه شده و قرار است برای محاسبات علی الحساب مورد استفاده قرار گیرد.

محتشمی پور با اشاره به صلاحیت‌های فنی در بخش معادن اظهار کرد: سیاست وزارت سمت در این زمینه اعمال برخی سخت‌گیری ها در سندهای فنی و مالی است.

وی با بیان اینکه در کار معدن به علت حجم بالای کار و نیروی انسانی از ظرفیت اشخاص حقوقی استفاده می‌شود افزود: معدن کاری را کار اشخاص حقیقی نیست.

سالانه ۱۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تُن انواع مواد معدنی از معادن آذربایجان‌غربی استخراج شده که این میزان برداشت از ۵۱۱ معدن استان استخراج و به مراکز فرآوری در داخل و خارج از کشور ارسال می‌شود.