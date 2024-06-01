انجام ۲۷۹ هزار آزمون مختلف کنترل کیفی بر روی آب قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده با تأکید بر اینکه دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی پایه و اساس سلامت انسان به شمار می‌رود، اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان قم به عنوان متولی تأمین آب مصرفی مردم، اصلی‌ترین رسالت خود را تأمین و حفظ سلامت آب شرب می‌داند.

وی با بیان اینکه وظیفه کنترل، پایش و نظارت بر سلامت آب شرب استان بر عهده مرکز پایش و کنترل کیفیت آب و فاضلاب است، تأکید کرد: در همین راستا فعالیت‌های آزمایشگاه در فرآیند و توزیع آب شرب و بهداشتی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان با اشاره به اینکه کیفیت آب شرب استان، با توجه به دستورالعمل‌های موجود و با نظارت مرکز بهداشت استان مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این پایش به صورت لحظه‌ای و مستمر از منابع تولید تا نقطه مصرف به انجام می‌رسد.

وی از انجام آزمون‌های مختلف اعم از فیزیکوشیمیایی، میکروبی، کلرسنجی، کدورت سنجی، فلزات سنگین و بیولوژی به صورت روزانه بر روی آب شرب استان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۹ هزار آزمون در سطح استان بر روی آب شرب، شبکه و تأسیسات آبرسانی به انجام رسیده و هیچ‌گونه خللی در روند آبرسانی در این زمینه وجود نداشته است.

نظرزاده با بیان اینکه برنامه ایمنی آب در ۵ شهر و ۳ روستای استان در راستای تضمین کیفیت آب آشامیدنی در حال اجرا است، یادآور شد: ارتقا و توسعه برنامه ایمنی در استان نیز از برنامه‌های آینده شرکت آب و فاضلاب در راستای بهبود روند نظارت بر سلامت آب شرب است.

وی نظارت بر شستشوی شبکه، مخازن، کلر شویی و شوک‌های کیفی تصفیه‌خانه را از دیگر وظایف مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان برشمرد و گفت: در سال گذشته هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه آبرسانی و بیش از ۴۵ هزار مترمکعب مخزن در سطح استان به منظور استمرار کیفیت آب در شبکه شستشو شده است.