به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بینالمللی امدادرسانی «آکسفام» با انتقاد از تازهترین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره نسلکشی مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی خواستار آتشبس فوری و دائمی در غزه شد.
مدیر سازمان آکسفام در غرب آسیا دراینباره اعلام کرد که شکست شورای امنیت سازمان ملل در ایجاد آتشبس در غزه غیرقابلفهم و بیرحمی آشکار و همچنین تخطی عیان از وظایف است.
شورای امنیت سازمان ملل دیروز جمعه قطعنامهای را تصویب کرد که در آن از اشغالگران قدس خواسته شد تا ارسال کمکهای بشردوستانه به سراسر نوار غزه را تسهیل کند. قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت در خصوص وضعیت غزه امروز علیرغم کارشکنی آمریکا در خصوص گسترش ورود کمکهای انسان دوستانه با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع تصویب شد؛ در این میان نماینده آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل تلاش کرد تغییری در یک عبارت ایجاد کرده و مطابق با آن خواستار برقراری آتش بس فوری در غزه شود؛ اما آمریکا آن را وتو کرد و بنابراین اصلاحیه پیشنهادی روسیه رد شد.
بر این اساس، آمریکا درخواست روسیه برای گنجانده شدن بندی برای «توقف فوری و پایدار درگیری ها» در متن قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد؛ انگلیس نیز به آن رأی ممتنع داد. لذا با وتوی آمریکا بند مربوط به لزوم برقراری آتش بس حذف شد و صرفاً به افزایش ارسال کمکهای انسان دوستانه اکتفا گردید.
حماس: قطعنامه شورای امنیت برای کمک رسانی به غزه «ناکافی» است
جنبش حماس در واکنش به صدور قطعنامه امروز شورای امنیت در امدادرسانی به غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد: «قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت در مورد گسترش کمکها به غزه، اقدامی ناکافی است و متناسب با نیازها و خواستههای وضعیت فاجعهبار کنونی در این باریکه نیست.»
حماس افزود که دولت آمریکا طی ۵ روز گذشته همه تلاش خود را به کار گرفت تا این قطعنامه را از جوهره و ماهیت اصلی خود خالی کند و آن را به شیوهای ارائه داد که به اشغالگران اجازه ادامه قتل و کشتار و ویرانگری را میدهد.
حماس اعلام کرد که شورای امنیت باید رژیم اشغالگر صهیونیستی را به ورود کمکهای کافی به سرتاسر نوار غزه به ویژه مناطق شمالی ملزم نماید.
وزارت بهداشت نوار غزه در هفتاد و هفتمین روز از جنایات ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین اعلام کرد که شمار شهدای غزه از ۲۰ هزار نفر عبور کرده و بیمارستانها و کادر درمان به اهداف جنگی تلآویو تبدیل شدهاند.
رژیم صهیونیستی: تمرکز سازمان ملل بر مکانیسمهای کمک به غزه غیرضروری است
گیلعاد اردان نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ضمن رد قطعنامه شورای امنیت ادعا کرد که تمرکز سازمان ملل بر مکانیسمهای کمک به غزه غیرضروری است و با واقعیت فاصله دارد.
او مدعی شد: «اسرائیل در حال حاضر اجازه ارسال کمک به غزه در مقیاس مورد نیاز را میدهد و سازمان ملل باید بر بحران انسانی گروگانها تمرکز میکرد.»
اردان همچنین از حمایت آمریکا در جریان مذاکرات بر سر این قطعنامه تشکر کرد که به گفته وی توانایی اسرائیل برای ادامه بازرسی کمکهای ارسالی به غزه را حفظ کرد.
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