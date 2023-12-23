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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان خبر داد؛

ایجاد پایانه‌ تخصصی تخلیه و بارگیری انواع کالا در بندر امام

ایجاد پایانه‌ تخصصی تخلیه و بارگیری انواع کالا در بندر امام

بندر امام- مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: قرارداد ایجاد پایانه کانتینری و مواد معدنی با مشارکت بخش خصوصی و به ارزش ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به ضرورت توسعه روساخت‌های بندری در خوزستان به منظور ارتقای خدمت رسانی به مشتریان و بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصاد دریامحور بیان کرد: با هدف ایجاد پایانه‌های تخصصی تخلیه و بارگیری انواع کالاها و تکمیل پایانه‌های مکانیزه غلات، قرارداد پایانه کانتینری و مواد معدنی سه فقره قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی و به ارزش ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام منعقد شد.

وی با اشاره به نقش مهم بندر امام در تأمین کالاهای اساسی کشور و تخلیه و بارگیری بیش از ۷۰ درصد از غلات در آن، از انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری پایانه مکانیزه غلات شماره یک به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال در مساحتی معادل ۱۰ هکتار به منظور ایجاد سیستم تمام مکانیزه تخلیه و بارگیری غلات خبر داد و افزود: با تقویت اسکله و افزایش ظرفیت آن تا ۷۰ هزار تن، تعمیرات اساسی گالری انتقال غلات و سیلوی ۷۰ هزار تنی محقق خواهد شد و برای ۱۵۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین افزایش توان بندر امام در زمینه تخلیه و بارگیری غلات، استفاده از ظرفیت‌های موجود با احیای پروژه سیلوی ۷۰ هزار تنی و توسعه آن به پایانه مکانیزه و ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی پایدار را از اهم اهداف این پروژه سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از احداث محوطه و باراندازهای استاندارد نگهداری کالاهای معدنی، مصالح ساختمانی و کود شیمیایی در قالب قراردادی به ارزش ۲۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در مساحتی به ارزش ۴۰ هکتار خبر داد که ۲۰۰ نفر فرصت اشتغال در پی خواهد داشت.

گرایلو در ادامه احداث محوطه و باراندازهای استاندارد نگهداری کالاهای معدنی، مصالح ساختمانی و کود شیمیایی، تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری پیشرفته انواع مواد معدنی و بهسازی معابر و راه‌های دسترسی پایانه را از اهم مشخصات این پروژه سرمایه گذاری برشمرد و تصریح کرد: در پی تکمیل و بهره برداری از این پروژه، شاهد افزایش صادرات مواد معدنی، مصالح ساختمانی و کود شیمیایی، افزایش سهم خوزستان در صادرات غیرنفتی کشور و ایجاد فرآیندهای استاندارد عملیات تخلیه و بارگیری در کنار ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فیزیکی پایانه کانتینری، تأمین تجهیزات استراتژیک و توسعه پایانه کالاهای خطرناک از انعقاد قرارداد بهره‌برداری و توسعه سرمایه‌گذاری پایانه کانتینری با شرکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی به ارزش ۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

گرایلو همچنین افزایش ترافیک کالاهای کانتینری، افزایش ضریب دسترسی دریایی به بنادر منطقه، افزایش امکان خدمات دهی به صنایع همجوار و پس‌کرانه بندر، جذب خطوط کشتیرانی مستقیم و برقراری سطرهای منظم و برنامه‌ای را از اهداف این پروژه بزرگ سرمایه گذاری عنوان کرد.

کد مطلب 5974267

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