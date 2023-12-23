جدایی جهانبخش از فاینورد قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش مهاجم ایرانی تیم فوتبال فاینورد هلند روزهای خوبی را در این تیم سپری نمی‌کند و پس از مصدومیتی که در بازی‌های فیفا دی برای او رخ داد باعث شد تا از لیست این تیم کنار گذاشته شود.

در همین رابطه سایت «msn» در مطلبی به این بازیکن ایرانی پرداخته است و اعلام کرد که او جایی در برنامه «آرنه اشلوت» ندارد و به زودی از این تیم جدا خواهد شد. در مطلب این سایت آمده است: قرارداد این بازیکن ایرانی با فاینورد رو به اتمام است و مدیران و کادر فنی این تیم حاضر به تمدید قرارداد با جهانبخش نیستند و به زودی این بازی به درهای خروجی فاینورد نزدیک خواهد شد. قرارداد جهانبخش به گونه‌ای بود که او می‌توانست با رضایت مدیران باشگاه قرارداد خود را تا یک فصل دیگر تمدید کند اما آنها چنین کاری نخواهند کرد.

جهانبخش در سال ۲۰۲۱ با قراردادی به ارزش یک میلیون یورو از برایتون انگلیس راهی فاینور شد و در تابستان گذشته هم چند پیشنهاد از تیم‌های دیگر دریافت کرد اما ترجیح داد به قراردادش با فاینورد وفادار بماند و رؤیای بازی در لیگ قهرمانان اروپا را در سر داشت که حالا ماجراجویی این بازیکن ۳۰ ساله در هلند به پایان رسیده است.