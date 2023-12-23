به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزل‌سفلی عصر شنبه در رویداد رسانه‌ای امید که با مشارکت رسانه‌های استان فارس به همت بسیج رسانه فارس در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز با وجود همه تحریم‌ها در حال پیشرفت است؛ گفت: هراس دشمنان از ساخت ایران قوی است.

اسماعیل قزل سفلی بیان کرد: نبرد ما و آمریکا نبرد تمدنی بوده و آوردگاه این نبرد نیز خاورمیانه به عنوان مرکز اقتصاد و تجارت جهانی و استراتژیک‌ترین نقطه جهان است و هدف آنها نیز نابودی تمدن ۷۰۰۰ ساله ایران است زیرا آنها با رشد و پیشرفت و عقبه استراتژیک ما مشکل دارند.

وی افزود: مشکل دشمن با ایران هسته‌ای نیز به این خاطر است که آنها از روح حاکم بر انقلاب و نظام ما هراس دارند وگرنه می‌دانند ایران بر اساس فتوای فقهی رهبر معظم انقلاب در پی بمب هسته‌ای نیست و پی خودکفایی در فناوری علمی انرژی هسته‌ای هستیم.

قزل‌سفلی افزود: جمهوری اسلامی الگویی به جهان معرفی کرده که نه تنها بدون تفاهم با آمریکا بلکه در تخاصم با آمریکا هم می‌توان پیشرفت کرد.

وی تاکید کرد: آنها از پشتوانه ما هراس دارند و دشمن به این نتیجه رسیده که نه تنها براندازی نظام ممکن نیست بلکه راهبرد فشار حداکثری نیز با شکست مواجه شده و حال در تلاش است که بر روایت‌ها مسلط شده و حقایق را وارونه کند.

معاون استاندار فارس تشریح کرد: دشمن زیرساخت‌های تحریم را از سال‌ها قبل فراهم کرده بود اما این دولت با بی اثر کردن و رفع تحریم‌ها و برخی اصلاحات اقتصادی توانست دشمنان را نا امید کند و در این مسیر رسانه‌ها نیز در کنار دولت بودند.

معاون استاندار فارس گفت: در این نبرد، اصحاب رسانه روایت‌گر حقایق و تبیین‌کننده واقعیت‌ها و بهترین یاور نظام هستند و ما در حوادث مختلف این نقش راهبردی رسانه‌ها را شاهد هستیم.

وی افزود: در حمله سایبری به سامانه سوخت، با اینکه این حمله بار فنی داشت و در سطحی گسترده انجام شد اما عملکرد بهنگام رسانه‌ها و قالب شدن روایت اول ما و همراهی مردم باعث شد که میدان در دست دشمن نیفتد در حالی که همین حمله چند سال قبل به سبب غافلگیری ما باعث شد چند رو طول بکشد تا جایگاه‌های سوخت به مدار خدمات‌رسانی برگردد.

قزل سفلی بیان کرد: ما یا در کرونا نیز تجربه‌ای مشابه داشتیم و در چند سال اول کاملاً غافلگیر شدیم و دشمن هر دروغی که می‌خواست به ما نسبت داد اما به مرور توانستیم جزو کشورهای پیشتاز در مهار کرونا شویم.

وی همچنین بیان کرد: در جریان جنگ ترکیبی سال گذشته که ۲۲ بهمن با حضور مردم فیصله یافت نیز ابتدا دشمن وقفه‌ای حدوداً ۱۰۰ روزه در روند پیشرفت کشور ایجاد کرد اما رفته رفته کشورهای مختلف از نابودی ایران ناامید شده و کشورهایی چون چین و عربستان به عمق بخشی یا بهبود روابط با ایران دست زدند.

تلاش دشمن در تحریف واقعیت‌ها و در دست گرفتن روایت اول است

قزل سفلی از برخورد با فساد، مردم گرایی و عدالت طلبی به عنوان سه راهبرد اصلی دشمن برای حل مسائل کشور نام برد و گفت: در خصوص مردم‌گرایی این دولت با شنیدن حرف مردم و رصد نیازهای آنها سبب شده که میزان نارضایتی‌های مردمی به حداقل برسد و مردم احساس خوبی پیدا کنند.

وی در خصوص راهبرد مبارزه با فساد دولت نیز گفت: دولت در زمینه مبارزه با فساد جدی است اما متأسفانه دشمن کاری کرده که مردم از نظر ذهنی و شناختی این احساس را ندارند که بر روی این مساله نیز باید کار شود.

قزل سفلی خطاب به اصحاب رسانه گفت: شما به عنوان سفیران آگاهی‌بخشی و افسران جبهه مقابله با دشمن در جنگ نرم باید در کنار نظام باشید زیرا عمده چالش کشور ذهنی و شناختی است نه عینی و باید محاصره تبلیغاتی دشمن را بشکنید و کمک کنید به این چالش‌های ذهنی غلبه کنیم و نگذارید دشمن حقایق را وارونه کند و نظام را با این همه دستاوردهایش در حوزه‌های مختلف، ناکارآمد و در بن‌بست نشان بدهد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار فارس، عدالت‌طبی را رکن دیگر این دولت دانست و گفت: رفع محرومیت از نقاط مختلف و تلاش جهت توزیع عادلانه‌تر خدمات در همین راستا است.

وی در پایان گفت: رفته رفته به ۱۱ اسفند نزدیک می‌شویم و حضور گسترده مردم علاوه بر اینکه سبب تأمین امنیت و عزت کشور می‌شود رشد همه جانبه را به دنبال دارد و رسانه‌ها باید در تنور انتخابات بدمند.