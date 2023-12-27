ترافیک سنگین صبحگاهی در معابر اصلی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر - مهدیه حسن نایینی: سرهنگ اسماعیل احسان پور، درباره ترافیک صبح چهارشنبه در شهر تهران، گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح چهارشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی در خصوص ترافیک در محورهای غربی پایتخت افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های آبشناسان – سردار جنگل، همت – اشرفی اصفهانی، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر است.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه‌های شرقی همچون بابایی – نیروی زمینی، زین‌الدین – امام علی (ع)، شهید سلیمانی –صیاد است.

سرهنگ احسان پور بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از استاد معین و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ به منظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین می‌باشد که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.

وی گفت: موتورسیکلت هم یک نوع وسیله نقلیه است که راکب آن می‌بایست مانند سایر کاربران ترافیک قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و همچون دیگر خودروها در حین تردد در معابر از بین خطوط حرکت کند تا هم نظم بیشتری به سطح شهر دهد و هم باعث تصادف به دلیل لایی کشی و حرکت بین دیگر خودروها نشود.