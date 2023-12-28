برگزاری همایش بزرگ کنشگران جهاد تبیین در نهاوند

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در راستای عمق بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بررسی راهکارها و رفع مسائل و چالش‌های حوزه فرهنگ، همایش بزرگ کنشگران جهاد تبیین با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از شخصیت‌های تأثیر گذار در حوزه تبیین و اقناع سازی در گستره این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهد کرد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند در ادامه به زمان برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: این برنامه فرهنگی در روز جمعه ۸ دی ماه جاری همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) جنب مصلی نهاوند برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام گروسی در ادامه گفت: مدعوین حاضر در این همایش شهرستانی با راهکارهای صحیح اقناع سازی و تبیین مسائل انقلاب اسلامی، جمعیت و فرزندآوری، تهدید نسل و دشمن شناسی و تحلیل صحیح وقایع و مسائل اجتماعی و جایگاه رفیع ولایت فقیه در حکومت اسلامی آشنا خواهند شد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: شخصیت‌های تأثیر گذار در تمامی حوزه‌ها از قبیل مبلغین، مداحان، هیئات مذهبی، جمعیت بانوان و.. گروه‌های مختلف جهادی در این همایش حضور خواهند داشت.