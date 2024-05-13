سرعت اینترنت اردبیل تا شهریورماه ارتقا می یابد

شهریار سرداری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توسعه فیبر نوری و افزایش پهنای باند با هدف ارتقای سرعت اینترنت از برنامه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دولت سیزدهم با اهتمام جدی این امر مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر تحول خوبی را در توسعه نظام الکترونیکی و دیجیتال شاهد بودیم تا با افزایش پهنای باند پاسخگوی ترافیک کاری در این حوزه باشیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل افزود: سال گذشته ۵۸۰ کیلومتر توسعه فیبرنوری را به همراه اجرای کابل مسی شاهد بودیم که امسال این برنامه در حد وسیع تر انجام می شود.

سرداری بیان کرد: امسال ۸۰۰ کیلومتر توسعه فیبرنوری به صورت بین شهری و روستایی انجام می شود و در کنار آن ۴۵۰ کیلومتر بستر فیبرنوری در داخل شهر اجرایی خواهد شد.

وی گفت: تلاش ما بر این است تا در مجموع یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر فیبرنوری را اجرایی و عملیاتی کنیم تا در سطح استان خدمات کیفی تری را به مشترکان ارائه کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل ادامه داد: اجرای طرح فیبرنوری از ابتدای امسال شروع شده و تاکنون ۳۰ کیلومتر حفاری و داکت گذاری انجام شده و تا آخر شهریور ۲۴۰ کیلومتر فیبرنوری در این استان اجرایی شده تا دغدغه مردم در ارتباط با قطعی و کندی سرعت اینترنت رفع شود.

سرداری اظهار کرد: پنج پیمانکار عملیات اجرایی را در این زمینه شروع کرده اند و تمام تلاش مجموعه ارتباطات و فناوری استان به همراه چهار اپراتور بر این است تا سرویس دهی اینترنت ارتقا یابد.

وی با قدردانی از شورا و شهرداری اردبیل در اجرایی شدن این طرح خاطرنشان کرد: به غیر از نیر که عملیات فیبرنوری ۱۰۰ درصد در این شهر اجرا شده از سایر شهرداران و شوراهای شهر درخواست همراهی داریم تا این طرح را در سطح استان به انجام برسانیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: منابع هزینه شده برای اجرای این طرح از ردیف ملی تامین شده است.

سرداری بیان کرد: این استان جزو ۸ استا پایلوت کشور در اجرای بستر فیبر نوری است که امیدواریم ۱۵۰ هزار خانوار اردبیلی تا پایان نیمه اول امسال بتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

وی افزود: استان اردبیل در بهبود سرعت اینترنت رتبه دوازدهم را دارد و با اجرایی شدن این طرح جایگاه استان نیز ارتقا می یابد.