وقوع سیل در بسیاری از مناطق هلند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وقوع سیل باعث بروز مشکلات عدیده، عمدتاً در شهرهای اوریسل و گلدرلند شده و مردم در زیرزمینها، جادهها و مسیرهای دوچرخهسواری گرفتار سیل شدهاند.
نخست وزیر مارک روته گفت که مقامات علیرغم تعطیلات ملی بر شرایط نظارت دارند.
روته در حساب X (توئیتر سابق) نوشت: «آب زیاد باعث ایجاد مزاحمت در بخشهای مختلف کشور شده است. ما از نزدیک وضعیت را زیر نظر داریم و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام میدهیم.»
وقوع سیل منجر به قطع برق بیش از ۱۱۰۰۰ خانوار در اطراف نیجردال، اوریسل، شد. این قطعی برای چند ساعت ادامه داشت، اما تا حدود ۹:۱۵ صبح امروز تا حد زیادی برطرف شد و نیروهای آتش نشانی آب ایستگاه برق را پمپاژ کردند.
گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که شهرهای اوریسل، گلدرلند، درنته و برابانت شمالی بیشترین آسیب را دیدهاند و جادهها و ساختمانها دچار سیل شدهاند.
عملیات پاکسازی در مناطق آبگرفته در جریان است.
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