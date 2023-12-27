سیاست دولت توسعه و آبادانی جزایر ایرانی خلیج فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم آغاز طرح ۲۰۰ هکتار جنگل‌کاری در هرمزگان در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: در راستای اجرای طرح کشت یک میلیارد درخت در کشور سالیانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال تولید و کاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در گذشته ظرفیت‌های تولید نهال در کشور پاسخگوی تولید این حجم از درخت نبود، افزود: در دولت سیزدهم گام‌های موثری برای بالابردن ظرفیت‌ها برداشته شده و خوشبختانه در استان هرمزگان نیز با همت و تدبیر استاندار محترم ظرفیت‌ها پای کار آمده و امروز نیز طرح کاشت نهال در ۲۰۰ هکتار از اراضی استان آغاز شد که بنا است ۱۰۰ هکتار از آن درخت حرا و ۱۰۰ هکتار دیگر از سایر درختان کاشته شود.

وحیدی با اشاره به برنامه سفر به جزایر ایرانی خلیج فارس اظهار داشت: جزایر ما در خلیج فارس گنجی بزرگ برای کشور و ملت ایران هستند و باید از آنها حداکثر استفاده در جهت توسعه و پیشرفت کشور شود.

وی افزود: جزایر ایرانی خلیج فارس یک ثروت بزرگ برای ملت ایران هستند، سیاست دولت هم استفاده و بهره گیری هرچه بیشتر و توسعه و آبادانی در این جزایر است.

وزیر کشور گفت: در حال حاضر هم سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و بر همین مبنا مسئله جزایر اهمیت بیشتری پیدا کرده است و بایستی با استفاده از ظرفیت سواحل و جزایر به توسعه و رشد اقتصادی کشور با محوریت دریا کمک کنیم.

وی تصریح کرد: راه تحقق اقتصاد دریامحور از مسیر توسعه و شکوفا کردن ظرفیت جزایر است.