هلاکت ۱۰ نظامی صهیونیست در عملیات مجاهدان قسام

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع فرماندهی گردان‌های قسام اعلام کرد که مجاهدان قسام امشب در کمینی در شرق محله التفاح در نوار غزه یک نفربر ارتش صهیونیستی را منهدم کرده و ده نظامی صهیونیست را از فاصله صفر به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، رییس اسبق نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که پس از حمله هفتم اکتبر، نیروهای ذخیره ارتش بدون اینکه ساماندهی شوند، برای جنگ فراخوانده شدند.

وی تاکید کرد که نگرانی زیادی نسبت به تضعیف قدرت نیروهای ذخیره برای ادامه جنگ در غزه وجود دارد.

این مقام سابق اسراییلی تصریح کرد که آنچه اکنون شاهد هستیم، موجب وارد آوردن فشاری سنگین و بی‌سابقه بر نیروهای ذخیره خواهد شد.