۱۱ رویداد شاخص گردشگری سیستان وبلوچستان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجعلی پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه ثبت رویدادهای گردشگری استان افزود: رویدادهای گردشگری باید به نحوی برگزار شود که علاوه بر افزایش سفر و ورود و بازدید گردشگران در سطوح مختلف منطقه‌ای، ملی و بین المللی، نشاط اجتماعی را به مردم هدیه دهد و بومیان منطقه نیز از این رویدادها بهترین بهره را ببرند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان افزود: سیستان وبلوچستان دارای ظرفیت‌های متعددی است که هر کدام از آنها می‌تواند به یک رویداد شاخص گردشگری ملی و بین المللی تبدیل شود و در کنار این مهم توجه ویژه به رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و گردشگری محلی نیز در برنامه‌ها مدنظر قرار داده شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از الزامات برگزاری رویدادها، قرار دادن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای است و باید در کنار تمامی این برنامه‌ها نگاه ویژه ای به مبحث رسانه و فرهنگ داشته باشیم و حفظ حرمت و تبلیغ و ترویج آئین و سنت‌های خاص بومیان هر منطقه همواره باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته گنجعلی، انجمن‌ها و تشکل‌های سطح استان باید تقویت شوند و برگزاری و اجرای این رویدادها نیز به تشکل‌های مردمی برون‌سپاری شود که با استفاده از ظرفیت فوق العاده مهم مردم بتوانیم تأثیرات مثبت بیشتری را شاهد باشیم چرا که تجربه ثابت کرده در هر اقدامی که نقش مردم پررنگ‌تر دیده شده است، خروجی نهایی لذت بخش تر و مفید تر بوده است.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، ۱۱ رویداد شاخص گردشگری استان تأیید شد که پس از بررسی در کمیته وزارتخانه تصویب نهایی خواهد شد و ۱۴ رویداد دیگر نیز در لیست تکمیل مراحل فرایند و طرح در جلسه آتی قرار گرفت.