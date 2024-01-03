افزایش فروش ۱۹ درصدی سینماهای فرانسه در سال ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، باکس آفیس فرانسه در سال ۲۰۲۳ با فروشی ۱.۴ میلیارد دلاری، جهشی ۱۹ درصدی را تجربه کرد.

برخلاف سال ۲۰۲۲ که همه ۱۰ فیلم پرفروش فرانسه در انحصار فیلم‌های آمریکایی بود، سال ۲۰۲۳ با ترکیبی از فیلم‌های پرفروش هالیوودی و فرانسوی موفقیت قابل توجهی کسب کرد. نکته قابل توجه اینکه «آستریکس و اوبلیکس: پادشاهی میانه» که یک فیلم ماجراجویی کمدی پرهزینه است که با الهام از کمیک‌های مشهور فرانسوی ساخته شده است، حتی بیشتر از فیلم حماسی «اوپنهایمر» کریستوفر نولان تماشاگران را به سینماها کشاند.

۲ فیلم فرانسوی دیگر نیز در رده ۱۰ فیلم پرفروش سال قرار گرفتند که شامل «آلیبی.کام ۲» دومین قسمت از فیلم کمدی فیلیپ لوشو و «سه تفنگدار: دارتانیان» اولین قسمت از 2 فیلم حماسی با اقتباس از رمان کلاسیک الکساندر دوماً بودند. سه فیلم صدر لیست فروش سال ۲۰۲۳ فرانسه «فیلم برادران سوپر ماریو»، «باربی» گرتا گرویگ و «آواتار: راه آب» جیمز کامرون بودند.

ترکیب 2 سینمای آمریکا و فرانسه نشان‌دهنده این است که وضعیت سینماهای فرانسه در مسیر سالمی قرار دارد و در مجموع ۳۰ فیلم ۴۴.۶ درصد از کل فروش بلیت را تامین کردند.

اریک مارتی از «سینمااسکور» فرانسه می‌گوید: سینمای فرانسه سریع‌تر از دیگر کشورهای اروپایی از عوارض همه‌گیری کرونا بیرون آمد؛ هرچند فروش امسال فرانسه در مقایسه با زمان پیش از همه‌گیری، ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است. دیگر بازارهای اروپایی مانند آلمان، اسپانیا و ایتالیا همچنان در مقایسه با ارقام قبل از کووید، به ترتیب ۱۷، ۲۴ و ۲۱.۸ درصد کاهش دارند.

هیات ملی فیلم فرانسه شمار اکران فیلم‌های آمریکایی را ۸۱ فیلم اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ این رقم برابر ۶۸ فیلم بود. اما این تعداد کمتر از زمان پیش از کووید است که به طور متوسط سالانه ۱۲۷ فیلم آمریکایی اکران می‌شد. برای سال جدید هم پیش‌بینی می‌شود به دلیل اعتصاب‌های دوگانه نویسندگان و بازیگران آمریکا و توقف تولید هالیوود تقریبا در نیمی از سال ۲۰۲۳، این شمار کمتر هم بشود.

با این حال، سهم فیلم‌های آمریکایی در سینماهای فرانسه ۴۱.۳٪ ثابت باقی ماند. سهم بازار فیلم‌های فرانسوی هم ۳۹.۸ درصد بود.

علاوه بر ۳ فیلم پرفروش فرانسوی که در فهرست ۱۰ فیلم پرفروش سال جای داشتند، طیف گسترده‌ای از فیلم‌های فرانسوی و غیرفرانسوی در سال ۲۰۲۳ به خوبی ظاهر شدند. فرانچایز انیمیشنی جذاب «معجزه‌آسا» و انیمیشن ژاپنی «پسر و حواصیل» اثر هایائو میازاکی، «آناتومی یک سقوط» ژوستین تریه که نامزد گلدن گلوب شد و «همه چهره‌های تو» از دیگر فیلم‌های موفق سال بودند. «ناپلئون» ریدلی اسکات و «قاتلان ماه کامل» مارتین اسکورسیزی به ترتیب با فروش ۱.۵۶ و ۱.۲۶ میلیون بلیت، در میان ۳۰ فیلم پرفروش سال جای داشتند.

شماری از فیلم‌های برتر سال هم ژانویه اکران خواهند شد که «پریسیلا» ساخته سوفیا کاپولا، «بیچاره‌ها» یورگوس لانتیموس، «می دسامبر» تاد هاینز و «منطقه مورد علاقه» جاناتان گلیزر از جمله آنها هستند.

میانگین قیمت بلیت در فرانسه در سال ۲۰۲۳ برابر ۷.۳۵ یورو بود.