فروش سینماهای فرانسه از سطح پیش از کرونا هم بهتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، گیشه سینماهای فرانسه با فروش ۱۹.۱ میلیون بلیت در ماه آوریل موفق شد تا ۳۷.۸ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ بالاتر برود؛ اما این همه ماجرا نیست و این میزان فروش حتی ۲.۷ درصد بالاتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۷ است.

اکران «برادران سوپر ماریو» کمپانی یونیورسال که از ۵ آوریل شروع شد پرفروش‌ترین فیلم ماه آوریل را رقم زد و بیش از ۴.۸ قطعه بلیت تنها برای این فیلم تا به امروز فروخته شده است. در همین حال «سه تفنگدار-دارتانیان» ساخته مارتین بوربون که آن هم از ۵ آوریل اکران شده تاکنون ۲.۳ میلیون بلیت فروخته است. این فیلم پرفروش فرانسوی زبان اولین فیلم اسطوره‌ای ۲ قسمتی این کشور است و قسمت دومش قرار است ۱۳ دسامبر اکران شود.

«سیاه‌چال‌ها و اژدهایان» پارامونت، «همه چهره‌های تو» از سینمای فرانسه و «جان ویک ۴» دیگر فیلم‌های راس جدول فروش را تشکیل داده‌اند.

تنها در ماه آوریل ۵۹ عنوان فیلم جدید راهی سینماهای فرانسه شد که البته کمتر از ۶۵ فیلم آوریل ۲۰۲۲ است. از این میان ۵ فیلم از سینمای آمریکا و ۳۲ فیلم از سینمای فرانسه جای دارند. فیلم‌های فرانسوی در اولین ۴ ماه سال ۴۷.۴ درصد بازار فروش سینما و فیلم‌های آمریکایی ۴۲.۵ درصد فروش را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع در فصل اول سال ۲۰۲۳ از نظر آمار فروش بلیت افزایش قابل توجهی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ ایجاد شد که در ماه ژانویه رشدی ۴۱.۱ درصدی، در ماه فوریه رشدی ۳۹.۸ درصدی و در ماه مارس رشدی ۱۸.۸ درصدی را ثبت کرد. با این حال این رقم‌ها هنوز از میانگین پیش از کرونا حدود ۲۰ درصد کمتر است.

در ۴ ماه نخست سال جدید همچنین رقم فروش در مقایسه با ۴ ماه نخست سال پیش به میزان ۳۴ درصد افزایش یافته اما هنوز از میانگین ۴ ماه پیش از کرونا کمتر است.

ماه می برای سینماهای فرانسه ماهی امیدوار کننده است زیرا جشنواره فیلم کن فرا می‌رسد و در عین حال فیلم افتتاحیه جشنواره یعنی «ژان دو باری» ساخته مایوین هم‌زمان راهی سینماهای فرانسه هم می‌شود. ادامه اکران «محافظان کهکشان» و نیز اکران «پری دریایی کوچولو» از ۲۴ می و نیز فیلم دهم «سریع وخشمگین» که از ۱۷ می اکران می‌شود و ادامه اکران «برادران سوپر ماریو» به نظر می‌رسد بازار خوبی برای سینماها در این ماه رقم بزند.