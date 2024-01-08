آنروا: اسراییل ۸۵ درصد جمعیت غزه را آواره کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آونروا» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱.۹ میلیون نفر در نوار غزه به دلیل حملات اشغالگران قدس به این منطقه آواره شده‌ اند.

در این بیانیه تصریح شد که از ۷ اکتبر تا ۶ ژانویه ۱.۹ میلیون نفر، معادل ۸۵ درصد کل جمعیت غزه آواره شده اند که برخی از این مردم مجبور شده اند پناهگاه خود را چندین بار تغییر دهند.

«آونروا» در بیانیه خود خاطرنشان کرد که در ۱۵۵ مرکز آن حدود ۱.۴ میلیون آواره فلسطینی پناه گرفته اند و حدود ۵۰۰ هزار آواره دیگر نیز در اطراف این مراکز حضور دارند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی «آونروا»، در مجموع ۱.۸۸ میلیون آواره از این نهاد بین المللی کمک بشردوستانه دریافت می‌کنند.

در این بیانیه خاطرنشان شد که از آغاز درگیری‌ها تاکنون ۱۴۶ پرسنل سازمان ملل کشته شده اند.

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اضافه کرد که از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون مراکز اونروا ۲۲۰ بار هدف قرار گرفته‌اند که ۶۳ مورد از آنها به‌طور مستقیم صورت گرفته است.

در بیانیه فوق تاکید شده که تنها ۵ واحد از کل ۲۲ مرکز درمانی متعلق به اونروا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند