به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) وابسته به سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اوضاع غزه به صورت بی‌ سابقه‌ای وخیم است. نظام سلامت به سرعت در حال فروپاشی است. قحطی و وخامت بی‌ سابقه‌ای وجود دارد.

آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در این بیانیه اضافه کرد: تقریبا کل مردم غزه به‌ اجبار آواره شده‌ اند. خانواده‌ ها در این منطقه که در هیچ نقطه از آن امنیت وجود ندارد، به دنبال امنیت هستند. مردم به سمت ناامیدی سوق داده می‌ شوند. برقراری فوری آتش‌ بس بشردوستانه یک موضوع مرگ و زندگی است.

لازم به ذکر است که حملات اشغالگران قدس به مردم مظلوم در نوار غزه از ۷ اکتبر ادامه دارد. تاکنون در این حملات بیش از ۲۳ هزار فلسطینی از جمله حداقل ۱۰ هزار کودک و ۷ هزار زن کشته و ۵۹ هزار و ۱۰۰ نفر هم زخمی شده‌ اند.

ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر هم‌ زمان با تداوم حمله‌های هوایی به نوار غزه، تهاجم و یورش به مناطق مختلف کرانه باختری را نیز افزایش داده و درگیری روزانه بین مبارزان مقاومت و نظامیان صهیونیست در این منطقه نیز افزایش یافته است.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) ساعاتی پیش اعلام کرد که چندین عملیات جدید را علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به انجام رسانده است.

گردان‌های قدس اعلام کرد که گروهی از پیاده‌نظام ارتش رژیم صهیونیستی را در محور پیشروی شرق غزه در کمین خود گرفتار کرده و پس از منفجرکردن میدان مین، این نظامیان را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.