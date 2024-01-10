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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۰۵

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف ماینرهای قاچاق در عوارضی قزوین-تهران

کشف ماینرهای قاچاق در عوارضی قزوین-تهران

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در عوارضی قزوین-تهران و توقیف یک دستگاه وانت نیسان در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی ابراهیمی اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قزوین-تهران به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی آن از توسط مأموران، ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی ماینرها حدود ۷ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5991344

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