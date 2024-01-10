کشف ماینرهای قاچاق در عوارضی قزوین-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی ابراهیمی اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قزوین-تهران به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.



وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی آن از توسط مأموران، ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.



فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی ماینرها حدود ۷ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.