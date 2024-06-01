«در آغوش درخت» راهی جشنواره‌ چینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان سینمایی سوره، فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهینسب، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بخش رقابتی بیست و نهمین دوره جشنواره تلویزیونی شانگهای (Shanghai TV Festival) در کشور چین به نمایش درمیآید.
جشنواره تلویزیونی شانگهای از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۹۸۶، به فلسفه سینمای حرفهای، دیدگاه بینالمللیگرایی و سودمندی مردم از فیلم و سینما پایبند بوده و دائما مکانیسم جشنواره را نوآوری و سطح خدمات را بهبود میبخشد و نفوذ برند را افزایش میدهد؛ این جشنواره خود را به یکی از مهمترین بسترهای تبادل تلویزیون های بین المللی در آسیا تبدیل کردهاست و نقش فعالی در ترویج توسعه فرهنگ تلویزیون و صنعت تلویزیون چین، تسهیل تبادل فرهنگ تلویزیون چینی و جهان ایفا میکند.
امسال بیش از ۳۷۰۰ فیلم از ۱۰۵ کشور و منطقه برای مسابقه و نمایش SIFF امسال دریافت شده است. فیلم سینمایی «در آغوش درخت» امسال به عنوان تنها نماینده از کشور ایران در کنار فیلمهای «The Camorris». «funny woman»، «Samber»، «At the End- The Power of Offense» در بخش بهترین فیلم خارجی Magnolia Awards به رقابت میپردازند.
مسابقه بینالمللی Magnolia Awards پیشروترین رقابت تلویزیونی بینالمللی در جهان است.
بیست و نهمین دوره این جشنواره از ۲۴ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۴ تا ۸ تیر سال جاری در شهر شانگهای چین برگزار میشود. پخش بینالملل این فیلم به عهده مرکز بینالملل سوره است.
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