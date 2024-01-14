به گزارش خبرگزاری مهر، حسام قربانعلی سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از برقرار شدن پروازهای فوق‌العاده هما به فرودگاه نجف خبر داد و با اشاره به ماه‌های پرفضیلت پیش روی رجب و شعبان و درخواست هم‌وطنان برای حضور در عتبات عالیات، گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌مندی از فیوضات این ایام پر برکت در راستای پاسخ‌گویی به تقاضای مسافران عتبات، این پروازها را در مسیر تهران به نجف و بالعکس برقرار کرد.

وی با بیان اینکه این پروازها برای روزهای سه شنبه ۲۶، پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده‌است. افزود: پروازها با شماره ۶۷۱ در روزهای یاد شده از فرودگاه حضرت امام (ره) به مقصد نجف اشرف انجام خواهد شد و با شماره‌پرواز ۶۷۰ از فرودگاه نجف اشرف به مقصد تهران مراجعت می‌کند.

وی در خصوص افزایش این مسیر پروازی گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش پروازهای این مسیر در دست اقدام است.

قربانعلی درباره تهیه بلیت این پروازها گفت: بلیت این پروازها درحال حاضر در سایت هما به نشانی عرضه شده‌است. علاوه بر این هم‌وطنان برای خرید بلیت این پروازها می‌توانند به دفاتر فروش هما مراجعه کنند یا با شماره تلفنی ۴۶۶۲۱۸۸۸ دفتر فروش تلفنی هما تماس حاصل نمایند.

سخنگوی هما درباره تداوم این پروازها گفت: هدف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” همواره کسب رضایت مسافران در شبکه پروازی هما است و با توجه به ماه‌های معظم در صورت استقبال تعداد پروازها افزایش خواهد داشت.