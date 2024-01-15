لحظات اولیه عملیات ضدصهیونیستی در رعنانا در شمال تل آویو+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع عملیات زیرگیری با خودرو در شهر رعنانا در شمال تل آویو خبر دادند. تاکنون شمار زیادی در جریان این عملیات زخمی شده اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حال برخی از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. منابع صهیونیست اعلام کردند که پلیس در حال بررسی انگیزه‌های این حادثه است.

در همین حال، برخی منابع گفته‌اند این عملیات شامل حمله با سلاح سرد و زیرگیری با خودرو بوده است.

برخی منابع نیز تاکید کردند که این عملیات در چند مکان مختلف به وقوع پیوسته است. حال شماری از مجروحان وخیم اعلام شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بر اساس اطلاعات واصله این عملیات از سوی یک نفر انجام شده است که ابتدا با سلاح سرد حمله کرده و سپس سوار برخودرو شده و بسیاری را زیرگرفته است.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی، حداقل بیست نفر در جریان این عملیات زخمی شده که شماری از آنها وضع خطرناکی دارند.

معاریو به نقل از شهردار رعنانا اعلام کرد که ما در حال عملیات جستجوی گسترده در شهر با کمک بالگردها هستیم.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر خبر داد و اعلام کرد که حال چهار نفر از مجروحان بسیار وخیم است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نظامیان زیادی به منطقه اعزام شده اند. منابع خبری از آماده باش امنیتی به دنبال این حادثه خبر دادند.

منابع صهیونیست اعلام کردند که بالگردهای رژیم صهیونیستی بر فراز شهر رعنانا در شمال تل آویو در حال پرواز هستند.

این منابع بیان کردند که شهردار رعنانا از ساکنان شهر خواسته است که در منازل خود بمانند.

رسانه های صهیونیست اعلام کردند که عاملان عملیات ضدصهیونیستی در رعنانا، محمود و احمد زیدات از روستای بنی نعیم در نزدیکی الخلیل در کرانه باختری هستند.

منابع خبری فیلمی از لحظات اولیه این عملیات ضدصهونیستی که در واکنش به جنایات فجیع اشغالگران در غزه و کرانه باختری علیه فلسطینی ها انجام گرفته است، به نمایش گذاشتند.