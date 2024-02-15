توسعه فعالیت آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری در ایرانداک

دکتر محمد حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در توسعه و سیاستگذاری‌های علم و فناوری کشور گفت: ایرانداک به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای پشتیبان علم و فناوری در کشور شناخته می شود.

وی افزود: نقش های مهمی برعهده این نهاد ملی است که از آن جمله می توان به مستندسازی علم ایران، تحلیل های عمیق کارکرد نهاد علم در ایران، ثبت، همانندجویی و اشاعه پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور اشاره کرد.

حسن زاده اظهار داشت: در کنار آن، به مدت بیش از دو دهه، اطلاعات مربوط به عملکرد علم و فناوری کشور در سطح جهانی به وسیله ایرانداک گردآوری و در دسترس عموم پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گرفته است.

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: ساخت ابزارهای مهم سازماندهی علم مانند اصطلاحنامه ها، پیکره های علم، ایجاد دسترسی به پایگاه های علمی بین المللی برای دانشگاه ها و دانشمندان از جمله خدمات دیگری است که ایرانداک مفتخر به ارائه آنها بوده است.

وی یادآور شد: ایرانداک از سال ۱۳۸۴ به این سو به عنوان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد و تلفیق ماموریت های سازمان-محور و پژوهش-محور این مجموعه را به جایگاهی برای توسعه علوم و فناوری اطلاعات تبدیل کرده است.

حسن زاده گفت: فعالیت آزمایشگاه ها، مرکز کارآفرینی و نوآوری، و پژوهشکده های سه گانه این پژوهشگاه ارتباط وثیقی بین جامعه سیاستگذاری علم و فناوری و ایرانداک ایجاد کرده است که به عنوان نمونه آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری کمک های بسیار زیادی به سیاستگذاری علم و فناوری کرده و از پتانسیل بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است.

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همچنین از فعالیت آزمایشگاه هوش مصنوعی، تحلیل داده، روبوداک در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران خبر داد.