به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست آشنایی غلامرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش، محمد عسکریان، مدیر امور پژوهش و دکتر داوری، مدیر آموزش عالی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایرانداک روز ‌یک‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در ایرانداک برگزار شد.

در ابتدای این نشست برخی از سامانه‌های مدیریت اطلاعات علم و فناوری از جمله، سامانه همانندجو، پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)، و پایگاه پیشنهادهای پژوهش در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (جهت)، برای بازدیدکنندگان تشریح شد.

سپس سامانه مصورسازی پژوهش (مپ) که از جمله سامانه‌های پشتیبان پژوهش است، به وی معرفی شد. در ادامه بازدیدکنندگان با آزمایشگاه رسانه‌های اجتماعی و حکمرانی داده‌ها، آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری، و آزمایشگاه هوش مصنوعی و تحلیل داده آشنا شدند.

همچنین در این نشست غلامرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر زمینه‌های همکاری ستاد با ایرانداک گفت: یکی از درخواست‌های اصلی ما از ایرانداک طراحی آزمایشگاه‌های حکمرانی است.

وی ادامه داد: بعد از آن پویایی‌شناسی سیستم‌هاست، یعنی مسایل کلیدی را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به سامانه همانندجو اضافه کرد: تحلیل داده‌ها مسئله دیگر برای همکاری با ایرانداک است. باید جلوی کسب و کار سایه‌نویسی گرفته شود. اگر بخواهیم حکمرانی مبتنی بر شواهد داشته باشیم ایرانداک می‌تواند کمک بزرگی به ما کند.

در ادامه محمدجواد ارشادی، معاون پژوهش و آموزش ایرانداک، اضافه کرد: ایرانداک در حوزه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آئین‌نامه نظام ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، پیشنهادات خود را به شورا ارائه خواهد داد.

گفتنی است معاون و مدیران ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از آزمایشگاه تعامل انسان و ماشین روبوداک و آرشیو ملی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها بازدید کردند.