نخستین جلسه شورای امور بین الملل قوه قضاییه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای امور بین‌الملل قوه قضائیه به منظور توسعه هدفمند و تعاملات و همکاری‌های دوجانبه و بین المللی حقوقی و قضائی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها و تبادل تجربیات با سایر کشورها، به ریاست کاظم غریب آبادی و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط قوه قضائیه برگزار شد.

تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و پیگیری اجرای تفاهمات حاصله با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی از جمله مواردی بودند که در این نشست مورد تاکید قرار گرفتند.

در این جلسه نمایندگانی از دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت حقوقی، دانشگاه علوم قضائی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری، مرکز شوراهای حل اختلاف و مرکز آمار و فناوری اطلاعات حضور داشتند.