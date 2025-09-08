از مستندسازی جنایات جنگ ۱۲ روزه تا اقدامات حقوقی علیه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: اقدامات دادستانی کل کشور در رابطه با پیگیری و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از روزهای آغازین پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شده است؛ دادستانی کل در همان زمان از ۱۴ استان در گیر جنگ خواست که مستندات جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را اعلام کنند؛ تا به امروز، ۷ استان و چند سازمان مانند سازمان زندان‌ها و سازمان انرژی اتمی، این مستندات را در اختیار دادستانی کل کشور قرار داده‌اند که پس از واصل شدن و انجام بررسی‌های لازم، در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مقدمات انجام اقدامات حقوقی لازم نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال فراهم شدن است، گفت: برخی نهادها نیز شکایت‌هایی را علیه آمریکا ناظر بر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مطرح کرده‌اند که این شکایات به دادسرای تهران ارجاع شده و در آن مرجع قضائی در حال رسیدگی است.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه بیان داشت: در بیستمین دوره جشنواره شهید رجایی که همزمان با هفته دولت برگزار شد، سازمان زندان‌ها در بخش مربوط به دستگاه‌های عمومی، امنیتی و قضائی به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد و با اهدای لوح و تندیس، از این سازمان تقدیر به عمل آمد؛ این درحالی است که نام سازمان زندان‌ها در ۲ دوره پیشین جشنواره شهید رجایی نیز در زمره دستگاه‌های قابل تقدیر قرار داشت که امسال با ارتقا نسبت به دو سال گذشته، به عنوان دستگاه برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به برخی دستاوردهای سفر هیئت عالی قضائی به استان خوزستان در هفته گذشته، گفت: در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان خوزستان و در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل اسناد مالکیت مردم منطقه ملاشیه با جمعیت ۸۰ هزار نفر پس از ۴۸ سال حل شد؛ همچنین معضل اسناد مالکیت کوی گلستان اهواز با جمعیت ۲۰ هزار نفر نیز پس از ۳۵ سال برطرف گردید؛ حل مشکلات مربوط به اسناد مالکیت مردم منطقه رُفیع با جمعیت ۱۲ هزار نفر پس از سه دهه و برطرف کردن معضل اسناد مالکیت مردم منطقه دوکوهه با جمعیت ۴ هزار نفر پس از ۳۰ سال، از دیگر دستاوردهای سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان خوزستان بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین با اشاره به تاسیس دو واحد ثبتی در شهرستان‌های اندیکا و رامشیر استان خوزستان عنوان کرد: مردم اندیکا و رامشیر تا پیش از برای رسیدن به نزدیک‌ترین واحد ثبتی به محل زندگی خود، باید به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ کیلومتر را طی می‌کردند.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، اظهار کرد: امروز خدمت‌رسانی قوه قضائیه به مردم دیگر محدود به زمان و مکان خاصی نیست و ما با کمک فناوری‌های نوین توانسته‌ایم در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در همه پهنه‌های جغرافیایی، به مردم خدمات قضائی ارائه دهیم.

وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد ابلاغ‌های قضائی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و امکان استفاده از این ابلاغ‌ها، هم برای ایرانیان خارج از کشور و هم اتباع خارجی حاضر در ایران وجود دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: در راستای حمایت از مراجعین حرفه‌ای به عدلیه اعم از وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های مختلف، از سنوات گذشته دسترسی خودکاربری این اقشار فراهم شده و در حال حاضر ۳۷ درصد از خدماتی که این افراد دریافت می‌کنند کاملاً به صورت خودکاربری است؛ از روز گذشته نیز شرایطی فراهم شد که وکلا و قضات چنانچه بخواهند شخصاً و برای خود، طرح دعوی کنند بتوانند این اقدام را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام دهند. قرار است این دسترسی به زودی برای اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق، سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان رسمی نیز ایجاد شود.