گاز گرفتگی ۱۷ نفر در مشهد/ حادثه تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار کرد: نشت گاز مونوکسیدکربن در زیرزمین یک هتل آپارتمان در محدوده حرم مطهر رضوی بامداد چهارشنبه در هتل آپارتمانی در خیابان امام رضا (ع) رخ داد و آتش نشانان از سه ایستگاه به محل اعزام شدند.

معاون عملیات آتش نشانی مشهد بیان کرد: تعدادی از مسافران در این مجموعه به دلیل نشست گاز مونوکسیدکربن از قسمت زیر زمین هتل دچار علائم تهوع، سرگیجه و مسمومیت شده بودند.

وی ادامه داد: ۱۴ نفر از مسمومین اکسیژن تراپی و سه نفر دیگر به علت وخامت حال عمومی به نیروهای اورژانس تحویل داده شدند.

رضایی افزود: در بررسی‌های اولیه نشت گاز از قسمت موتورخانه این مجموعه تشخیص داده شده و بررسی برای علت دقیق این حادثه ادامه دارد.