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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم امام علی علیه‌الاسلام با نصب پارچه و کتیبه‌های مزین به نام آن حضرت، به استقبال جشن ۱۳ رجب رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حرم امام علی علیه‌الاسلام در نجف اشرف این روزها حال هوای متفاوتی دارد. خادمان این آستان هر روز در تکاپو هستند تا مراسم میلاد آن حضرت را در ۱۳ رجب به خوبی برگزار کنند.

برای این منظور پارچه‌های سفید و سبز مزین به نام و القاب امیرالمؤمنین امام علی علیه‌الاسلام در ایوان نجف و صحن و شبستان‌های این مکان مقدس نصب شد؛ به طوری که پارچه «یاولید الکعبه» در ایوان نجف به زیبایی خودنمایی می‌کند.

همچنین قرار است طی روزهای آینده حرم مولا با گل‌های طبیعی تزئین شود.

در ادامه تصاویری از آماده‌سازی حرم امام علی علیه‌السلام را برای روز پدر و میلاد آن حضرت مشاهده می‌کنید:

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

حرم علوی به استقبال جشن میلاد امام علی(ع)رفت/تصاویر آذین بندی حرم

کد مطلب 5998544
فاطمه علی آبادی

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