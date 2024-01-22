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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

معاون آموزش ابتدایی اردبیل:

در صدد اجرای فراخوان کشوری «آزمایش‌های ساده علوم» هستیم

در صدد اجرای فراخوان کشوری «آزمایش‌های ساده علوم» هستیم

اردبیل- معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل گفت: با بهبود صلاحیت حرفه‌ای معلمان و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، در صدد اجرای فراخوان کشوری آمایش‌های ساده علوم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی کشور، در مورد تبیین عملکرد و اقدامات دبیرخانه راهبردی کشوری علوم و آزمایشگاه مستقر در استان اردبیل، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و سند راهبردی معاونت ابتدایی وزارت متبوع، بهبود صلاحیت حرفه‌ای معلمان و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان در صدد اجرای فراخوان کشوری آزمایش‌های ساده علوم هستیم.

وی تصریح کرد: به منظور آموزش مهارت‌های مرتبط با علوم تجربی و شناسایی و تقویت هوش‌های چندگانه، تنظیم هیجانی و افزایش پیوند با مدرسه در دانش‌آموزان اجرای فراخوان جشنواره بازی هوش در دستور کار دبیرخانه است.

معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل گفت: تولید محتواهای آموزشی چند رسانه‌ای، آزمون‌های عملکردی به صورت ماهانه و عملیاتی کردن ساسیت‌ها و اهداف طرح شهید همت در حلقه تخصصی علوم تجربی پایه چهارم در سطح کشور از دیگر اولویت‌های کاری دبیرخانه علوم و آزمایشگاه مستقر در استان اردبیل خواهد بود.

کد مطلب 6001655

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