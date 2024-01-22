به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی کشور، در مورد تبیین عملکرد و اقدامات دبیرخانه راهبردی کشوری علوم و آزمایشگاه مستقر در استان اردبیل، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و سند راهبردی معاونت ابتدایی وزارت متبوع، بهبود صلاحیت حرفهای معلمان و ایجاد انگیزه در دانشآموزان در صدد اجرای فراخوان کشوری آزمایشهای ساده علوم هستیم.
وی تصریح کرد: به منظور آموزش مهارتهای مرتبط با علوم تجربی و شناسایی و تقویت هوشهای چندگانه، تنظیم هیجانی و افزایش پیوند با مدرسه در دانشآموزان اجرای فراخوان جشنواره بازی هوش در دستور کار دبیرخانه است.
معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل گفت: تولید محتواهای آموزشی چند رسانهای، آزمونهای عملکردی به صورت ماهانه و عملیاتی کردن ساسیتها و اهداف طرح شهید همت در حلقه تخصصی علوم تجربی پایه چهارم در سطح کشور از دیگر اولویتهای کاری دبیرخانه علوم و آزمایشگاه مستقر در استان اردبیل خواهد بود.
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