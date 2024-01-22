جلسه مربیان خارجی پرسپولیس با درویش

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از ۲۰ روز از پایان نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر مدیران باشگاه پرسپولیس هنوز برای تیم خود سرمربی انتخاب نکردهاند و با اعلام این باشگاه سرمربی آینده پرسپولیس قطعاً خارجی خواهد بود.
اوسمار وی را و پپه لوسادا دو مربی خارجی پرسپولیس هستند که تمرینات این تیم را زیر نظر دارند و امروز دوشنبه دو بهمن پس از پایان جلسه تمرینی برای برگزاری جلسه با رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس راهی محل ساختمان این باشگاه شدند.
پرسپولیسیها قرار است روز پنجشنبه برای اردوی تمرینی ۱۰ روزه راهی کشور امارات شوند و دو بازی تدارکاتی با تیمهای اروپایی برای این تیم در نظر گرفته شده است.
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