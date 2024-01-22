جشن ازدواج ۲۲۰ زوج تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد دوشنبه شب در جمع خبرنگاران ضمن تبریک پیشاپیش میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) اظهار داشت: همزمان با تقارن این مناسبت جشن باشکوه ازدواج ۲۲۰ زوج تحت پوشش بهزیستی استان، با همکاری استانداری بوشهر و مشارکت نیروگاه اتمی، شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس، اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر چهارم بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد.

عزیزنژاد گفت: این مراسم به همت اداره کل بهزیستی استان و با همکاری استانداری بوشهر و از محل اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی منطقه پارس (پتروشیمی جم) و مشارکت خیرین و با حضور زوجین و خانواده‌های معظم آنان و مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر در ادامه به مقوله ازدواج در سطح جامعه پرداخت و اظهار داشت: هموار کردن مسیر ازدواج برای جوانان با ترویج ازدواج آسان یک وظیفه اسلامی و ملی است که پیامدهای مبارک و ارزشمندی چون تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت را در پی خواهد داشت.

عزیزنژاد یادآور شد: ما اعتقاد داریم با تسهیل ازدواج و توانمند سازی جوانان، آنها مسیر سعادت و خوشبختی را طی خواهند کرد و در همین راستا از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بهزیستی این استان علاوه بر تسهیل گری و کمک برای ازدواج بیش از ۹۰۰ زوج و بیش از سه ۴۸۳ مورد ایجاد اشتغال و تسهیلگری جهت هزار و ۳۰۰ نفر در امر کمک به تأمین مسکن آنان از محل اعتبارات سازمان به صورت بلاعوض انجام شده که تاکنون بیش از ۴۹۰ واحد مسکن به آنها واگذار شده است که همگی در سامانه‌های رصد اشتغال و سامانه‌های جامع مسکن گروه‌های هدف سازمان به ثبت رسیده است.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر در پایان اظهار داشت: خیرین نیک اندیش می‌توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی استان در سایر شهرستان‌ها این نهاد حمایتی را هر چه بیشتر در جهت تحقق اهداف نوع دوستانه حمایت کنند چرا که بهزیستی استان بوشهر همسو با سایر نهادهای حمایتی با اجرای طرح‌های مطالعه شده در صدد ایجاد بسترهای مناسب برای تشکیل زندگی آسان برای جوانان و جامعه هدف تحت پوشش خود است.