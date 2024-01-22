به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی؛ در دیدار با اسقف اعظم «سیبوه سرکیسیان» که خلیفه ارامنه تهران نیز است، اظهار کرد: متأسفانه حوادثی در غزه به وقوع می‌پیوندد و وحشی‌گری‌هایی علیه زنان و کودکان انجام می‌شود که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به جنایات اسرائیل در غزه و سکوت سازمان‌های بین المللی در این خصوص، گفت: از سازمان‌های بین المللی در خصوص مقابله با اقدامات اسرائیل علیه غزه قطع امید کردیم و عکس العمل جدی و حمایتی از آنها نمی‌بینیم، از این رو مردم باید خودشان در مقابل این ستم بایستند.

وی با بیان اینکه صاحبان ادیان و مذاهب باید در این میان حساسیت ویژه به خرج دهند، خاطر نشان کرد: شاهد این هستیم که در غزه مساجد و کلیساها با هم و مسیحیان و مسلمانان در کنار هم در مقابل ظلم اسرائیل ایستادگی می‌کنند. ان شاالله دنیا بیدار شود. کما اینکه می‌بینیم در نقاط گوناگون جهان تظاهراتی علیه اسرائیل انجام شده و مردم خودشان مقابل این ستم ایستاده‌اند.

خزعلی در پاسخ به سخنان اسقف اعظم مبنی بر اینکه ارمنی‌ها برای پیروزی مردم غزه دعا می‌کنند، تاکید کرد: امیدواریم شما در دعاهایتان و همگی ما در دعاهایمان پیروزی فلسطین را در اولویت قرار دهیم تا خداوند فرجی را که برای صلح و امنیت و گشایش کار مردم جهان وعده کرده را هر چه زودتر برساند.

وی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص همدردی اسقف اعظم با شهادت جمعی از هموطنان در حادثه انفجار کرمان، بیان کرد: از همدردی که ابراز کردید سپاسگزارم، همه کسانی که در جریان کرمان به شهادت رسیدند و یا مستشارانی که برای حفظ انسانیت و مملکت تلاش می‌کنند، تلاش داشتند و دارند که مانع زیادی‌خواهی‌های رژیم کودک کش اسرائیل شوند.