شوک به تیم ملی سوریه قبل از دیدار با ایران با مصدومیت گربه سیاه!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ باید روز چهارشنبه ۱۱ بهمن و از ساعت ۱۹:۳۰ رو در روی هم قرار گیرند.

تمرینات سوریه برای دیدار با ایران جریان دارد و فدراسیون فوتبال این کشور در صفحه مجازی خود خبر داد، «عمر خریبن» مهاجم این تیم به دلیل مصدومیت از ناحیه پای چپ در تمرینات حضور نداشته و پس از انجام MRI میزان مصدومیت او مشخص خواهد شد.

به این ترتیب احتمالاً این بازیکن نمی‌تواند سوریه را در بازی حساس برابر ایران همراهی کند و او تبدیل به غایب بزرگ سوری‌ها در این بازی شد.

عمر خربین که در لیگ قهرمانان آسیا با پیراهن الهلال بازی می کرد و برابر پرسپولیس چند گل به علیرضا بیرانوند زنده بود، احتمالا این بار فرصت بازی کردن مقابل گلر تیم ملی ایران را از دست خواهد داد تا گربه سیاه بیرانوند غایب بزرگ دیدار ایران و سوریه باشد.