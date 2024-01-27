جلوگیری از اضافه برداشت ۱۸۳ میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مدیر امور منابع آب شهرستان مشهد در این باره گفت: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی دارای مجوز، باعث شد طی ۵ سال از اضافه برداشت این چاه‌ها به میزان ۱۸۳ میلیون متر مکعب جلوگیری شود.

"محمد برزویی" افزود: با توجه به خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر، منابع آب زیرزمینی در محدوده تحت پوشش امور منابع آب مشهد به شدت کاهش یافته است.

"برزویی" افزود: طی مدت مذکور از اضافه برداشت چاه‌های مجاز کشاورزی در چناران به میزان ۳۱ میلیون متر مکعب، گلبهار ۱۴ میلیون متر مکعب، طرقبه شاندیز یک میلیون متر مکعب، مشهد ۸۵ میلیون مترمکعب و فریمان ۵۲ میلیون متر مکعب جلوگیری شده است.

شهرستان‌های مشهد، چناران، طرقبه شاندیز، گلبهار و فریمان تحت پوشش امور منابع آب شهرستان مشهد قرار دارد.