به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که پیش از این، چند ایالت آمریکا اقداماتی برای محدودسازی ریسکهای آنلاین پیشروی نوجوانان انجام داده اند.
لایحه مذکور پلتفرمهای اجتماعی را ملزم میکند حسابهای کاربران کمتر از ۱۷ سال را حذف و از یک سیستم احراز هویت طرف ثالث برای بررسی افراد زیر سن ۱۷ سال استفاده کنند.
پل رنر سخنگوی ایالت فلوریدا در این باره میگوید: ما باید با تأثیرات مخربی برخورد کنیم که پلتفرمهای اجتماعی بر رشد و سلامت کودکان دارند. فلوریدا در حوزه حفظ منافع و حفاظت از کودکان و سلامت ذهنی آنها موقعیت متناسبی دارد.
براساس لایحه تازه تصویب شده شرکتهای فناوری باید دادههای خصوصی جمع آوری شده از حسابهای حذف شده را برای همیشه از بین ببرند و در صورتیکه این کار را انجام ندهند والدین میتوانند از آنها شکایت کنند.
اکنون لایحه مذکور برای بررسی به سنای ایالت فلوریدا ارسال میشود.
متا شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام، با این لایحه مخالف و معتقد است چنین اقدامی آزادی عمل والدین را محدود میکند و نگرانیهایی درباره حریم خصوصی دادهها به و جود میآورد.
البته در لایحه ایالت فلوریدا به نام شرکتهای اینترنتی اشاره نشده است. در عوض در متن لایحه پلتفرمهای اجتماعی به عنوان انجمنهای آنلاینی تعریف شده اند که با ملزم کردن کاربران به ایجاد پروفایل، فعالیت آنها را ردیابی میکنند. کاربران پس از ایجاد پروفایل میتوانند محتوا را آپلود کنند یا فعالیتهایی انجام دهند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.
یوتا نخستین ایالت آمریکایی بود که در مارس ۲۰۲۳ میلادی قانونی را برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی ایجاد کرد. پس از آن ایالتهای آرکانزاس، لوییزیانا، اوهایو و تگزاس نیز قوانین مشابهی وضع کردند. همچنین ایالتهای دیگر این کشور نیز مشغول بررسی وضع قوانین مشابهی هستند.
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