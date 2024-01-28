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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

تولید روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در پارس جنوبی

تولید روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در پارس جنوبی

معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد: هم اکنون روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه‌های پارس جنوبی به خطوط انتقال تزریق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین شمشیری در نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هماهنگی‌های خوبی با شرکت‌های مستقر در منطقه پارس جنوبی وجود دارد و مجتمع گاز پارس جنوبی توانسته است در سایه این همدلی و کار گروهی اقدام‌های شایسته‌ای ثبت کند.

وی افزود: برای عملیات تعمیرات اساسی هماهنگی بسیار خوبی با بالادست داشته‌ایم و حمایت‌های بسیار ارزشمندی به‌منظور پایداری تولید گاز و محصولات جانبی محقق شده است.

معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: اکنون روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه‌های پارس جنوبی به خطوط انتقال تزریق و خوراک پتروشیمی‌های مستقر در منطقه به‌صورت مستمر تأمین می‌شود و صادرات نیز به‌طور مطلوب در جریان است.

به گفته شمشیری، مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون در تابستان و زمستان به تولید یکسان رسیده است.

وی تصریح کرد: برنامه تعمیرات اساسی سال آینده را تدوین کرده‌ایم و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز تعمیرات اساسی از پانزدهم اسفندماه انجام شده است.

شمشیری گفت: پایداری خوبی در حوزه تولید برق و توزیع داشته‌ایم و تمهیدهای ویژه‌ای برای پایداری تولید برق اندیشیده شده است

کد مطلب 6006906

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