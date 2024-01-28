تولید روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین شمشیری در نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هماهنگی‌های خوبی با شرکت‌های مستقر در منطقه پارس جنوبی وجود دارد و مجتمع گاز پارس جنوبی توانسته است در سایه این همدلی و کار گروهی اقدام‌های شایسته‌ای ثبت کند.

وی افزود: برای عملیات تعمیرات اساسی هماهنگی بسیار خوبی با بالادست داشته‌ایم و حمایت‌های بسیار ارزشمندی به‌منظور پایداری تولید گاز و محصولات جانبی محقق شده است.

معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: اکنون روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه‌های پارس جنوبی به خطوط انتقال تزریق و خوراک پتروشیمی‌های مستقر در منطقه به‌صورت مستمر تأمین می‌شود و صادرات نیز به‌طور مطلوب در جریان است.

به گفته شمشیری، مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون در تابستان و زمستان به تولید یکسان رسیده است.

وی تصریح کرد: برنامه تعمیرات اساسی سال آینده را تدوین کرده‌ایم و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز تعمیرات اساسی از پانزدهم اسفندماه انجام شده است.

شمشیری گفت: پایداری خوبی در حوزه تولید برق و توزیع داشته‌ایم و تمهیدهای ویژه‌ای برای پایداری تولید برق اندیشیده شده است