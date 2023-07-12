تعمیرات پالایشگاه ششم پارس جنوبی آغاز شد/حرکت به سمت تولید پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب چهارلنگ اظهار داشت: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی طبق برنامه‌ریزی در شورای طرح تعمیرات اساسی مجتمع کلید خورد و تمامی واحدهای عملیاتی در آمادگی کامل در جهت پیشبرد اهداف مهم عملیات تعمیرات اساسی حرکت می‌کنند.

رئیس بهره برداری پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: یکی از موارد مهم و کلیدی در بازه تعمیرات اساسی سال جاری این پالایشگاه، انجام تعمیرات مهم در ردیف گازی سوم است و این اقدامات حیاتی بدون کاهش تولید در سکوی گازی و با مدیریت گاز مازاد با هدف رفع موانع در تولید و انجام اقدامات اصلاحی لازم اکنون کلید خورده است.

تعویض خطوط بخار

چهارلنگ بیان کرد: بازرسی داخل کولدباکس ردیف سوم، اصلاح نقاط تزریق متانل در داخل و بیرون کولدباکس، تعویض خطوط بخار مربوط به خط بخار واحد آمین، تعویض آمین ردیف سوم، شستشوی برج‌ها و انجام بازرسی‌های تجهیزات حیاتی پالایشگاه‌ها از موارد و اقدامات شاخص تعمیرات اساسی در ردیف سوم گازی این پالایشگاه می‌باشد.

وی تصریح کرد: عملیات بسیار مهم تعویض خط لوله‌ی دریایی فاز ۱۶ این پالایشگاه که یکی از مهمترین پروژه‌های ملی می‌باشد و با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی و دانش سازندگان بومی محقق شده است در تاریخ ۲۷ تیرماه آغاز خواهد شد

به گفته چهارلنگ، عملیات اتصال خط لوله جدید به بخش خشکی خط لوله‌ی قدیم در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن محقق خواهد شد و با انجام این عملیات بزرگ ظرفیت تولید از خط لوله دریایی فاز ۱۶ پالایشگاه ششم پارس جنوبی به حداکثر میزان طراحی افزایش خواهد یافت.

تولید پایدار در زمستان

رئیس بهره برداری پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: انجام بازرسی‌های لازم از تجهیزات مهم ردیف‌های سوم و چهارم فاز ۱۶ و رفع گلوگاه‌های عملیاتی در جهت تولید را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌ایم تا به یاری خداوند متعال، تولید پایداری در زمستان پیش رو داشته باشیم و آسایش و آرامش را برای مردم کشورمان به ارمغان آوریم.

وی گفت: انجام عملیات تعمیرات اساسی فاز ۱۵ پالایشگاه ششم پارس جنوبی نیز از چهار مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.