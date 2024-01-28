کشف دو ظرف سفالی تاریخی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد خدامرادی بیان کرد: پیرو همکاری و گزارش اعضا انجمن میراثفرهنگی شهرستان اسدآباد، در خصوص حفاری غیرمجاز در یکی از منازل شهرستان اسدآباد، طی هماهنگی مسئول حفاظت میراثفرهنگی شهرستان با رئیس پاسگاه انتظامی جنت آباد و با حکم قضائی پس از ورود به منزل مسکونی اعلام شده، مشاهده شد در سه نقطه به نیت و قصد دستیابی به اموال تاریخی فرهنگی گودالهایی حفرشده و طی بازدید میدانی از منزل و اطراف حفاریها، دو عدد ظرف سفالی تاریخی کشف، ضبط و صاحب منزل مسکونی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و در ادامه ظروف سفالی جهت بررسی و تعیین قدمت به معاونت میراثفرهنگی استان تحویل شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: در عملیات دیگری در شهرستان نهاوند یک دستگاه گنجیاب نیز کشف و توقیف شد.
وی افزود: دستگاه مکشوفه توسط عوامل نیروی انتظامی و عوامل یگانحفاظت ادارهکل کشف و با دستور مقام قضائی ضبط و توقیف شد.
خدامرادی در ادامه از ناکامی جویندگان اشیا عتیقه قبل از حفاری غیرمجاز در اطراف کوههای شهرستان رزن نیز خبر داد.
وی اضافه کرد: طی گزارشات واصله با حضور مأموران انتظامی کلانتری منطقه رزن با همکاری یگان حفاظت اداره کل میراث در محل وقوع حفاری، حفاران متواری شده و یک دستگاه موتور برق و تعدادی ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همدان در این خصوص افزود: به استناد ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی، ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
وی از اهالی منطقه خواست در صورت اطلاع از فعالیتهای غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران میراثفرهنگی، مراتب را در اسرع وقت به مأموران انتظامی یا یگان حفاظت میراثفرهنگی گزارش دهند.
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