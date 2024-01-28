حزب الله پادگان رامیم را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۲ بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در پادگان رامیم و حومه آن با سلاح موشکی هدف قرار دادند.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه در الجلیل در مرز با لبنان خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به دقت موشک‌های شلیک شده از سوی جنوب لبنان به کریات شمونه اشاره کردند و اینکه مناطق مسکونی را هدف قرار نداده بلکه منطقه نظامی را هدف گرفته است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از شلیک به سمت مرکز هونین و کریات شمونه خبر دادند.

ساعتی قبل نیز مرکز برکه ریشا رژیم صهیونیستی از سوی مقاومت لبنان هدف قرار گرفته بود.