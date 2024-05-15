به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین آزادی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مجمع خیرین سلامت شهرستان دیر با اتاق اصناف و اداره امور مالیاتی این شهرستان، اظهار کرد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی مودیان مالیاتی که به منظور مصرف در امور خیریه مانند تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مراکز بهداشتی درمانی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، طبق ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار دارد و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی کسر می‌شود.

وی افزود: شرایط بهره‌مندی خیرین سلامت از مشوق‌های مالیاتی در راستای فعالیت در امور خیریه در شهرستان دیر فراهم است و در این زمینه با خیرین سلامت همکاری ویژه وجود دارد.

مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیر نیز در این نشست با تقدیر از مجموعه اداره امور مالیاتی و اتاق اصناف این شهرستان، گفت: یکی از ظرفیت‌های خوب شهرستان برای کمک به حوزه سلامت، اصناف و مودیان مالیاتی هستند که تلاش می‌شود با همکاری اداره امور مالیاتی و اتاق اصناف و ارائه مشوق‌های قانونی مالیاتی به مودیانی که به حوزه سلامت کمک‌های نقدی و غیرنقدی داشته‌اند، بهره‌برداری شود.

جواد عباسی با اشاره به قانون ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: انتظار می‌رود اصناف از این ظرفیت قانونی برای کمک به حوزه سلامت و همکاری با مجمع خیرین سلامت استقبال کنند.

وی یادآور شد: کمک‌های نقدی و غیر نقدی مودیان مالیاتی به مجمع خیرین سلامت، صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دیّر خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تشکیل مجمع خیرین سلامت شهرستان، قدم‌های خوبی در راستای جذب خیرین و هدایت نیات خیر شهروندان به سمت حوزه سلامت برداشته شده است.

مدیر اتاق اصناف شهرستان دیر نیز با تاکید بر همراهی این اتاق با مجمع خیرین سلامت گفت: اتحادیه‌های مختلف اصناف شهرستان دیر همواره در انجام امور خیریه پیشگام بوده و تاکنون کمک‌های بلاعوض زیادی به مراکز نیکوکاری و خیریه‌های شهرستان داشته است.

علی فرجی با اشاره به لزوم آشنایی اصناف با مشوق‌های قانونی مالیات افزود: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مشوق‌های مالیاتی برای مودیان و اصناف، نقش مؤثری در استقبال اصناف به کمک به مجمع خیرین سلامت و استفاده از ظرفیت قانونی مشوق‌های مالیاتی دارد.