قزوین نخستین چراغ رویداد ملی بازیستا را روشن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «بازیستا» اولین رویداد بازینامهنویسی در مسیر رشد و تولید است که در قالب بازی رومیزی، اتاق فرار و بازیهای محیطی ذیل واحد هنر و سرگرمی حوزه هنری کودک و نوجوان برگزار میشود. در این رویداد، نوجوانان علاقهمند به بازیسازی و طراحی بازی براساس مجموعه موضوعات استخراجشده از محصولات فرهنگی با منابعی از جمله فیلم، کتاب، انیمیشن، سریال و… کار خود را آغاز میکنند. این منابع با آگاهیبخشی موضوعی، ذهن مخاطبان را برای تکمیل ورودیه و آغاز مرحله بعد آماده میکند. به این ترتیب و بر اساس مرحله اولیه و مقدماتی رویداد، هر شرکتکننده ثبتنام خود را تکمیل، گروههای خود را مشخص، بازی خود را نامگذاری خواهد کرد و طرح اولیه بازی خود را مینویسد. طرح گفتهشده باید براساس منطق قصه و روایت نوشته شود تا دبیرخانه رویداد متناسب با آن، پس از بررسیهای انجامشده امتیازدهی کند. امتیازهایی که هر شرکتکننده در مرحله مقدماتی دریافت میکند به او کمک میکند تا وارد فرآیند بازینامهسازی شود و بازینامه خود را تکمیل کند. این امتیازات به او این امکان را میدهد تا از آموزشهای رویداد «بازیستا» برای بازیسازی بهرهمند شود و کار خود را به مرحله داوری و اختتامیه برساند. هر شرکتکنندهای که به مرحله پایانی برسد در روز اختتامیه باید ماکتی از بازی خود را ارائه کند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. برگزیدگان بازیستا علاوه بر جوایز دریافتی از حمایتهایی برای تولید بازی طراحیشده خود بهرهمند میشوند.
دبیرخانه رویداد ملی «بازیستا» در حوزه هنری استان قزوین مستقر است و به پیگیری برگزاری مراحل رویداد میپردازد. نخستین دوره آموزشی این رویداد نیز در قزوین با حضور بیش از ۱۰۰ نوجوان و ۱۰ مربی با تجربه در زمینه بازیسازی؛ ۵ و ۶ بهمن در عمارت هنر و خانه تاریخی صلاحی شهر قزوین برگزار شد. دبیرخانه این رویداد ملی برای برپایی اولین دوره آموزشی خود بهصورت حضوری با دانشآموزان مدارس متوسطه اول و دوم قزوین دیدار داشته و با معرفی کامل اهداف «بازیستا» علاقهمندان را به خود جذب کرده است.
بر اساس آمار اعلامی دبیرخانه «بازیستا»؛ بیش از ۶۰۰ دانشآموز در گام اول برای برقراری ارتباط و تعامل با این رویداد ثبتنام کردند و در ادامه برای نخستین دوره آموزشی آن ۷۰ دانشآموز دختر و ۴۰ دانشآموز پسر شرکت کردند. در این رویداد دو روزه، نوجوانان علاقهمند به بازینامهنویسی براساس مجموعه موضوعات استخراجشده از محصولات فرهنگی با منابعی از جمله کتاب، فیلم، انیمیشن و سریال کار خود را آغاز کردند و به تولید بازینامه پرداختند. در رویداد بازیستا، نوجوانها قرار است نسبت به مفاهیم دینی، ملی و هویتی و همچنین محصولات رسانهای و فرهنگی کنشگری داشته باشند، به همین خاطر موضوعات رویداد طوری انتخاب شدهاند که بتوانند این هدف را پوشش دهند. ایران من، قهرمان من، آئین من و بخشهای ویژه از جمله عرصههای مهم این رویداد هستند.
شرکتکنندگان رویداد دو روزه آموزشی بازینامهنویسی «بازیستا» قزوین که در سه بخش اصلی بازی رومیزی، بازی محیطی و اتاق فرار برگزار شد، پس از حضور در کلاس مبانی بازینامهنویسی و گروهبندی به دستههای دو و چهار نفره؛ به تکمیل زیستبوم اولیه خود پرداختند. در ادامه نیز در دو کارگاه تخصصی حاضر شدند و به صورت پرسش و پاسخ با مربیان خود تعامل داشتند تا علاوه بر شنیدن تجربیات هر مربی از آن ایده بگیرند و طرح اولیه بازینامه خود را تهیه کنند .۲۰ عنوان جایزه در این رویداد در نظر گرفته شده که سه جایزه اول آن به این صورت است که به سه نفر اول در هر بخش ۲۰ میلیون تومان اهدا میشود، جزئیات ۱۷ عنوان جایزه دیگر از طریق رسانهها اطلاعرسانی میشود.
گفتنی است این رویداد به همت حوزه هنری کودک و نوجوان، حوزه هنری استان قزوین و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار میشود و دبیر این رویداد «محمدرضا امامقلی»، رئیس حوزه هنری استان قزوین است. هدف «بازیستا» از طراحی بازی؛ بازیسازی، بازیوارسازی و کنش در مصرف است و اساس بازینامه را قصهگویی میداند؛ قصهای که براساس یکسری مفاهیم بازیسازی نوشته شده باشد و از طریق کنشگری مخاطب، «بازینامهنویسی» را به «بازیسازی» تبدیل کند.
