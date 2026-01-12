بازیستا،رویدادی جامع برای نوجوانان مستعد و علاقمند به بازی سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، از پاییز ۱۴۰۲ حوزه هنری قزوین چراغ یک رویداد ملی بازینامهنویسی با نام «بازیستا» را روشن کرد. «بازیستا» اولین رویداد بازینامهنویسی در مسیر رشد و تولید است که در قالب بازی رومیزی، اتاق فرار و بازیهای محیطی ذیل واحد هنر و سرگرمی حوزه هنری کودک و نوجوان برگزار میشود. در این رویداد، نوجوانان علاقهمند به بازیسازی و طراحی بازی براساس مجموعه موضوعات استخراجشده از محصولات فرهنگی با منابعی مانند فیلم، کتاب، انیمیشن و سریال، کار خود را آغاز میکنند. این منابع با آگاهیبخشی موضوعی، ذهن مخاطبان را برای تکمیل ورودیه و آغاز مرحله بعد آماده میکند. به این ترتیب و بر اساس مرحله اولیه و مقدماتی رویداد، هر شرکتکننده ثبتنام خود را تکمیل، گروههای خود را مشخص، بازی خود را نامگذاری خواهد کرد و طرح اولیه بازی خود را مینویسد.
طرح گفتهشده باید براساس منطق قصه و روایت نوشته شود تا دبیرخانه رویداد متناسب با آن، پس از بررسیهای انجامشده امتیازدهی کند. امتیازهایی که هر شرکتکننده در مرحله مقدماتی دریافت میکند به او کمک میکند تا وارد فرآیند بازینامهسازی شود و بازینامه خود را تکمیل کند. این امتیازات به او این امکان را میدهد تا از آموزشهای رویداد «بازیستا» برای بازیسازی بهرهمند شود و کار خود را به مرحله داوری و اختتامیه برساند. هر شرکتکنندهای که به مرحله پایانی برسد در روز اختتامیه باید ماکتی از بازی خود را ارائه کند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. برگزیدگان بازیستا علاوه بر جوایز دریافتی از حمایتهایی برای تولید بازی طراحیشده خود بهرهمند میشوند.
دبیرخانه رویداد ملی «بازیستا» در حوزه هنری استان قزوین مستقر است و به پیگیری برگزاری مراحل رویداد میپردازد. نخستین دوره آموزشی این رویداد نیز در قزوین با حضور بیش از ۱۰۰ نوجوان و ۱۰ مربی با تجربه در زمینه بازیسازی؛ اوایل بهمن سال گذشته در عمارت هنر و خانه تاریخی صلاحی شهر قزوین برگزار شد. دبیرخانه این رویداد ملی برای برپایی اولین دوره آموزشی خود بهصورت حضوری با دانشآموزان مدارس متوسطه اول و دوم قزوین دیدار داشته و با معرفی کامل اهداف «بازیستا» علاقهمندان را به خود جذب کرده است.
بر اساس آمار اعلامی دبیرخانه «بازیستا»؛ بیش از ۶۰۰ دانشآموز در گام اول برای برقراری ارتباط و تعامل با این رویداد ثبتنام کردند و در ادامه برای نخستین دوره آموزشی آن ۷۰ دانشآموز دختر و ۴۰ دانشآموز پسر شرکت کردند. در این رویداد دو روزه، نوجوانان علاقهمند به بازینامهنویسی براساس مجموعه موضوعات استخراجشده از محصولات فرهنگی با منابعی از جمله کتاب، فیلم، انیمیشن و سریال کار خود را آغاز کردند و به تولید بازینامه پرداختند. در رویداد بازیستا، نوجوانها قرار است نسبت به مفاهیم دینی، ملی و هویتی و همچنین محصولات رسانهای و فرهنگی کنشگری داشته باشند، به همین خاطر موضوعات رویداد طوری انتخاب شدهاند که بتوانند این هدف را پوشش دهند. ایران من، قهرمان من، آئین من و بخشهای ویژه از جمله عرصههای مهم این رویداد هستند.
شرکتکنندگان رویداد دو روزه آموزشی بازینامهنویسی «بازیستا» قزوین که در سه بخش اصلی بازی رومیزی، بازی محیطی و اتاق فرار برگزار شد، پس از حضور در کلاس مبانی بازینامهنویسی و گروهبندی به دستههای دو و چهار نفره؛ به تکمیل زیستبوم اولیه خود پرداختند. در ادامه نیز در دو کارگاه تخصصی حاضر شدند و به صورت پرسش و پاسخ با مربیان خود تعامل داشتند تا علاوه بر شنیدن تجربیات هر مربی از آن ایده بگیرند و طرح اولیه بازینامه خود را تهیه کنند.
رویداد ملی بازی نامه نویسی در مرحله نهایی
مردادماه امسال، محمدرضا امامقلی دبیر اولین دوره رویداد ملی بازی نامهنویسی بازیستا گفت: این دوره از آبانماه سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود با اعلام نتایج راهیافتگان به مرحله نهایی، راه خود رسید. همچنین در این دوره ۲۴۹ طرح به دبیرخانه ارسال شده و عمده طرحهای ارسالی از استانهای؛ قزوین، گیلان، یزد و تهران بوده است. بعد از بررسیهای صورتگرفته توسط داوران، از میان طرحهای ارسالی ۳۰ طرح وارد مرحله دوم یعنی مرحله رشد و تولید شده اند. در این مرحله با همراهی اساتید بازی ساز و رفت و برگشت میان شرکت کنندگان و رهیاران، طرحهای ارسالی بهبود پیدا کرده و وارد مرحله تولید و ساخت MVP خواهند شد.
این نمونه معیار داوری نهایی در اختتامیه و همچنین سرمایه گذاری شرکتها و سازمانهای مختلف خواهد بود.
هویتبخشی با بازیسازی
بر همین اساس مسعود مهراد، عضو شورای سیاستگذاری بازیستا در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: بازیستا به عنوان یک رویداد و برنامه جامع ویژه نوجوانان مستعد و علاقهمند به بازیسازی و تولید بازی درصدد فعال سازی کنشگری در این گروه سنی نسبت به محصولات فرهنگی و رسانهای است که با آموزشها از طریق بازی نامه نویسی، به توسعه محصول منتهی میشود. کشف گروههای مستعد بازی سازی نوجوان از سراسر کشور، حمایت از تولید ساخت و تجاریسازی ایدههای برتر، پیوند مفاهیم عمیق آموزشی، آشنایی مخاطب با محصولات فرهنگی و علاقه بر کنشگری گوشهای از مزایای بازیستاست.
وی افزود: نکتهای که برای ما اهمیت دارد بحث هویتبخشی است؛ چرا که معتقدیم یکی از عناصر مهمی که میتواند هویتساز باشد موضوع ایران و قهرمان است. بر همین اساس الگوهای موضوعی ایران من، قهرمان من، آئین من و بخش ویژه را در بازیستا نظر گرفتیم؛ که هر یک زیر شاخههایی در جهت پیشبرد هویت و با هدف شناخت ایران، قهرمانان ایرانی، اسلام، گردشگری، تاریخ و همچنین پشرفتهای انقلاب اسلامی و دشمن شناسی است. در همه موضوعات یکسری منابع و محصولات فرهنگی از جمله کتاب، فیلم، مستند و انیمیشن، بر اساس گروه سنی نوجوان معرفی شده تا مخاطب از طریق آن به معرفت و شناخت بیشتر برسد.
مهرداد ادامه داد: اکثر مخاطبان ما متخصص یا بازیساز نیستند بلکه بیشتر شامل افرادی میشوند که قرار است تازه این راه را شروع کنند. قصه و روایت در بحث هویت و کنشگری بر انتقال پیام به مخاطب بسیار اثرگذار است و مخاطب با تخیل خود یک روایت، شخصیت یا قصه را از مکان یا موقعیتهای مختلف بر اساس موضوعات بیرون کشیده و این امر برای او در ابتدای راه نقش مؤثر و جریانسازی خواهد داشت. در ساختار عملیاتی همزمان با فراخوان عمومی رویدادهای استانی را به موازات خواهیم داشت که با محوریت استانهای دارای ظرفیت گردشگری و فعال کردن ظرفیتهای دانشآموزی به صورت اردوهای یک روزه انجام میشود با همکاری گروه مربیان انجام میشود و قرار است کمک کند تا نوجوانان همراه با آموزش مقدماتی بازی نامه نویسی و بازی سازی مرحله اول کار خود را تکمیل کنند. برای شروع ۷ استان با محوریت ۷ شهر، برای این رویدادها در نظر گرفته شده که توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیتهای محیطی این استانها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در آغاز مخاطب پس از راهنماییهای انجام شده و تکمیل اطلاعات گروه، به انتخاب موضوع و قالب پرداخته و نسبت به تکمیل بوم و کاربرگ اولیه بر اساس توضیحات و راهنماییها، اقدام میکند که پس از تأیید توسط دبیرخانه با تکمیل و با اخذ امتیاز به مراحل بعدی و دریافت آموزش رایگان هدایت میشود. در انتها پس از تکمیل بوم نهایی و داوری، برگزیدگان به اردوی مهارتی و رویداد رشد و تولید اختتامیه دعوت میشوند.
