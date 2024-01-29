به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی نیوز مدعی است که دولت آمریکا قصد دارد تا از تاخیر در ارسال محموله‌های تسلیحات به تل‌آویو به عنوان اهرم فشار استفاده و آنها را وادار کند تا صرفاً از شدت حملات علیه نوار غزه بکاهند!

براساس گزارش‌ها، اسراییل از آمریکا درخواست تسلیحات بیشتر از جمله بمب‌های هوایی و سامانه پدافند هوایی کرده است.

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از سه مقام کنونی و یک مقام سابق آمریکا مدعی شد که این کشور در نظر دارد تا با هدف آنچه «ترغیب اسراییل به اقدام از جمله گشودن کریدورهای بشردوستانه به منظور فراهم شدن کمک‌های بیشتر برای غیرنظامیان فلسطینی» خوانده شده است، تحویل سلاح به تل‌آویو را کُند یا متوقف کند.

گفته می‌شود که پنتاگون تحویل توپ‌های ۱۵۵ میلیمتری و تجهیزات تبدیل بمب‌های هدایت‌ناپذیر (اصطلاحاً بمب کودن) به بمب‌های هدایت‌شونده را مورد بازنگری قرار داده است. مقامات مدعی شده‌اند که درباره این موضوع هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است» و آمریکا احتمالاً به تامین سایر کیت‌های مبدل برای افزایش دقت مهمات و تسلیحات اسراییل ادامه خواهد داد.»

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع خود اضافه کرده است که کاخ سفید «به احتمال زیاد از سرعت تحویل پدافند هوایی نخواهد کاست اما شاید تحویل تسلیحات مرگبار را متوقف کرده یا به تاخیر بیندازد.»

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا ماه جاری مدعی شد که رژیم صهیونیستی را نسبت به «خویشتن‌داری» ترغیب کرده و گفته است که قربانیان (شهدای) غیرنظامی در غزه «بیش از حد افزایش یافته است»!

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا دسامبر ۲۰۲۲ درباره آنچه «از دست رفتن حمایت خارجی به دلیل بمباران کور» در اراضی اشغالی خوانده بود، به تل‌آویو هشدار داد.

ادعای ان‌بی‌سی‌نیوز و اظهارات بلینکن درباره توصیه به خویشتن‌داری و همچنین هشدار بایدن به اسراییل در حالی است که دادگاه لاهه جمعه هفته گذشته حکم خود در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام «نسل‌کشی» را اعلام کرد و ضمن عدم رد این اتهام، تل‌آویو را به نسبت به اتخاذ تمام تدابیر لازم برای اجتناب از نسل‌کشی ملزم کرد.

وزارت خارجه آمریکا در پی صدور این حکم، بار دیگر با رد اتهام نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی، آن را «بی‌اساس» خواند و اعلام کرد که «تصمیم دادگاه لاهه با نظر واشنگتن مبنی بر اینکه اسراییل برای اطمینان از عدم تکرار عملیات ۷ اکتبر، حق دفاع از خود را دارد، منطبق است»!

در پی عملیات طوفان الاقصی مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی تلافی‌جویانه حملات گسترده و بی‌وقفه‌ای را علیه نوار غزه انجام داده است. به‌دنبال این حملات که بیش از ۱۰۰ روز از آن می‌گذرد، تاکنون بالغ بر ۲۶ هزار و ۵۰۰ فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دفعات مدعی شده که هدف این حملات «از بین بردن حماس» است اما حتی از بمباران بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس و سایر اماکن عمومی نیز خودداری نکرده است به طوری که براساس اعلام سازمان ملل متحد، تقریباً تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باریکه غزه از کار افتاده‌اند و قادر به ارائه هیچ خدماتی نیستند.