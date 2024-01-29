۳۰ درصد از قانون هوای پاک در استان مرکزی اجرا شد

به‌گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی (اجرای قانون هوای پاک) اظهار کرد: ۱۲۶ وظیفه برای ۲۰ دستگاه اجرایی در راستای اجرای قانون هوای پاک تعریف و ۱۶ پیشنهاد برای اجرای قانون هوای پاک در سال آینده ارائه شده است.

وی با بیان اینکه لیست سیاهه انتشار در سال ۹۶ و در زمان مازوت سوزی تهیه شده است، افزود: در راستای به روز رسانی این لیست یک میلیارد تومان اعتبار از محل مازاد درآمد اختصاص پیدا کرده است.

یوسفی از صدور اخطار برای ۶۱۷ واحد آلاینده استان مرکزی در سال جاری خبر داد و گفت: ۳۷ واحد غیر مجاز آلاینده هوا شهر اراک مهر و موم و ۴۶۸ مورد صنایع آلاینده در استان شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: صنایع بزرگ استانی مانند پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و آلومینیوم صنایع آلاینده بیش از ۵۰ درصد آلودگی هوا هستند.

یوسفی، مشکل اصلی و اساسی استان مرکزی را آلایندگی دانست و ادامه داد: می‌توان از محل عوارض یا مالیات‌ها اقداماتی در راستای کاهش آلودگی هوای استان انجام شود.

وی تاکید کرد: بر اساس آخرین آمار یک هزار میلیارد تومان از طریق پالایشگاه در سامانه اعتبار ۱۴ ثبت پروژه شده است.

یوسفی با اشاره به شکایت از نیروگاه شازند در سال گذشته افزود: نتیجه اقدامات و پیگیری‌ها کاهش تعداد روزهای ناسالم استان در نیمه دوم سال است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ درصد از قانون هوای پاک تاکنون اجرا شده است، تصریح کرد: در این راستا تنها یک روز ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود داشته و در نیمه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۷۰ درصدی داشته است.

یوسفی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳ روز هوای پاک، ۱۸۸ روز سالم، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴ روز ناسالم برای تمام گروه‌ها، ۲ روز بسیار ناسالم، و یک روز خطرناک وجود داشته است که در مجموع عامل آلایندگی ۱۹ روز در استان so۲ بوده است.

وی بیشترین روزهای ناسالم استان را در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بیان کرد و گفت: آلودگی در این ماه‌ها بر اثر وقوع ریزگردها بوده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: اراک تنها شهر آلوده به دلیل آلاینده so۲ است که مازوت می‌تواند این آلودگی را تشدید کند.

وی با بیان اینکه اراک تنها کلانشهری است که آلاینده مسئول دی اکسید گوگرد است، بیان کرد: از ابتدای امسال تا ۱۹ آذرماه غلظت مازوت ۱۶ بوده است که از ۲۰ آذرماه تا یک بهمن ماه این غلظت به شدت افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی افزود: ایستگاه‌های حافظیه و شریعتی آلاینده so۲ را به صورت روزانه مورد سنجش قرار می‌دهد.