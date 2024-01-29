به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم صبح امروز دوشنبه در مراسم اهدا هدایای ارسالی مقام معظم رهبری به مدال‌آوران خوزستانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی اظهار کرد: مقوله ورزش یکی از شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری پیشرفت و توسعه کشورها است. در دنیا ۲ بخش ورزش یعنی توسعه زیرساختی، کسب مدال و ورزش همگانی قابل سنجش هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته در این استان در سال جاری ۲۴۰ هزار نفر است که تلاش شده تا این تعداد افزایش پیدا کند؛ در بخش ورزش همگانی براساس ارزیابی وزارت ورزش، خوزستان رتبه برتر را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد.

وی تصریح کرد: ورزشکاران خوزستان توانستند در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هانگژو، ۱۵ درصد از مدال‌های کاروان ایران را کسب کنند. در حال تدارک برای مراسم تجلیل از همه قهرمان‌ها در مسابقات آسیایی و جهانی هستیم، امسال حدود ۹۵ ورزشکار هستند که عددی بالغ بر چهار میلیارد تومان برای تقدیر و تجلیل از آنها پیش بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: در گذشته به مدال طلا مسابقات جهانی پنج میلیون تومان پرداخت می‌شد اما امسال مبلغ قابل توجهی در نظر گرفته شده است. همچنین برای بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هانگژو برای مدال طلا ۲۰۰ میلیون تومان، مدال نقره ۱۵۰ میلیون تومان و مدال برنز ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم که اینها علاوه بر جوایزی که پای سکو توسط فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک داده شده یا مراسم تجلیل حضرت آیت الله رئیسی است که ورزشکاران را مورد تقدیر قرار دادند.

وی با اشاره به بخش زیرساختی عنوان کرد: قول داده بودیم که امسال ۱۰۰ پروژه ورزشی از مجموع ۷۰۰ پروژه نیمه تمام را در خوزستان به بهره برداری برسانیم، همچنین از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۷۰ پروژه در استان بهره برداری شده است، در ۲۲ بهمن ماه تعداد ۲۲ پروژه افتتاح می‌شود که در مجموع ۹۲ پروژه است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: سالن بانوان کانتکس شهرستان کارون که سال‌ها متروکه بود، افتتاح سالن حمیدیه پس از ۱۷ سال، افتتاح زمین چمن کوی سلطانمنش، راه اندازی دکل‌های روشنایی استادیوم کوی ملاثانی از جمله اقدامات انجام شده است. همچنین خوابگاه‌های هفتکل، لالی و گتوند تنها تجهیزاتش باقی مانده‌اند که پس از تجهیز شدن آماده بهره برداری هستند.

وی خطاب به نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: جامعه ورزش و مسئولان محلی از دستگاه ورزش مطالبه به حقی دارند و این در حالی است که اعتبارات یک به هزار هم نیست، حوزه ورزش و مخاطبان ورزش گسترده هستند و با این ارقام که پرداخت می‌شود تنها می‌توان در حد گزارشهایی که خدمت شما ارائه شد، کار کرد. اینها در حالی است که ۷۰۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد ولی مهندس فارغ‌التحصیل مرتبط با این موضوع که نیروی اداره ورزش باشند به ۱۰ نفر هم نمی‌رساند و این کار را سخت می‌کند؛ لذا لازمه اتمام کار بی شک نگاه ویژه مدیران، شهرداری و سایر ارگان‌هایی است که می‌توانند به دستگاه ورزش کمک کنند.

به گزارش مهر، امان الله پاپی، الهام صالحی، عرفان بُندری، هاشمیه متقیان، حنان کعب‌عمیر، صادق بیت سیاح، غلامرضا رحیمی، احمد امین زاده، رضا رشنو، حمزه مصلح رشت آبادی، امین میرزازاده، امین کاویانی نژاد، سید دانیال سهرابی، پویا ایدنی و رضا میرباقری که در رشته‌های مختلف بازی‌های پاراآسیایی و آسیایی هانگژو یچین مدال کسب کرده بودند، در این مراسم تقدیر و تجلیل شدند.