قهرمانان پاراآسیایی نشانه ظرفیت بالای ورزش خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی‌تمیم یکشنبه شب در مراسم استقبال از هشت ورزشکار مدال‌آور پاراآسیایی جوانان در فرودگاه اهواز گفت: این موفقیت‌ها نوید روزهای بسیار خوبی برای ورزش کشور می‌دهد و نشان‌دهنده توان و ظرفیت بالای ورزشکاران و مربیان سازنده استان است.

وی با قدردانی از حضور خانواده‌ها، اصحاب رسانه و مسئولان استانی گفت: در این رقابت‌ها، کاروان جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۱۳ ورزشکار و پنج مربی از استان خوزستان حضور داشت که در مجموع موفق به کسب ۱۶ مدال شدند و برخی ورزشکاران نیز توانستند دو مدال به‌دست آورند که جای افتخار دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به تداوم تجلیل از قهرمانان افزود: خدا را شکر در سه سال اخیر هر سال مراسم تجلیل از قهرمانان برگزار شده و امسال نیز این مراسم قطعاً برگزار خواهد شد. استاندار خوزستان قول داده است که هزینه‌های مربوط به پاداش قهرمانان تأمین شود و تلاش می‌کنیم این مراسم پیش از پایان سال برگزار شود.

بنی‌تمیم تصریح کرد: آمار قهرمانان استان بسیار قابل توجه است؛ به‌طوری که تاکنون ۱۱۹ قهرمان فقط در رقابت‌های اصلی آسیایی و جهانی از خوزستان معرفی شده‌اند. امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب، مراسم تجلیل شایسته‌ای برای ورزشکاران، مربیان، داوران و سرپرستان اعزامی برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی دبی امارات با درخشش نمایندگان خوزستان به پایان رسید. ورزشکاران استان در مجموع موفق به کسب ۱۶ مدال رنگارنگ شدند.

در بخش دختران، خوزستانی‌ها ۶ مدال شامل دو طلا، دو نقره و دو برنز در رشته‌های پارادوومیدانی و پارامچ‌اندازی به دست آوردند.

در بخش پسران نیز ۱۰ مدال شامل پنج طلا، یک نقره و چهار برنز در رشته‌های پارادوومیدانی و پاراوزنه‌برداری کسب شد.

در این رقابت‌ها ۱۳ ورزشکار خوزستانی حضور داشتند و غلامحسین چلتوک‌کار، ستار جادری، مهدی رسالت، الهام کاویانی و مریم عبدالوند به‌عنوان مربی، کاروان استان را همراهی کردند.