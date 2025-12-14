به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله فصل‌الله‌پور یکشنبه شب در مراسم استقبال از هشت ورزشکار مدال‌آور پاراآسیایی جوانان در فرودگاه اهواز گفت: یکی از افتخارات مهم استان خوزستان این است که تاکنون توانسته تعداد زیادی از قهرمانان جهان را پرورش داده و آن‌ها را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی معرفی کند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت ساختارمند از ورزشکاران افزود: مجموعه استانداری خوزستان همواره حامی ورزش و ورزشکاران بوده و برنامه‌ریزی برای حمایت از این قهرمانان، نه‌تنها این عزیزان بلکه سایر ورزشکاران استان، با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون استاندار خوزستان ادامه داد: امشب افتخار میزبانی از ۱۶ نفر از اعضای کاروان پاراآسیایی را داریم که وارد اهواز شدند و حضور آنان مایه مباهات استان است. ما به جوانان خوزستانی که همواره در میدان‌های مختلف، به‌ویژه عرصه ورزش، حماسه‌آفرین بوده‌اند، افتخار می‌کنیم.

فصل‌الله‌پور با آرزوی تداوم موفقیت‌های ورزش استان تصریح کرد: امیدواریم روند قهرمانی و پهلوانی در خوزستان با قدرت ادامه یابد و این فرهنگ ارزشمند در میان جوانان استان پرورش و ترویج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی دبی امارات با درخشش نمایندگان خوزستان به پایان رسید. ورزشکاران استان در مجموع موفق به کسب ۱۶ مدال رنگارنگ شدند.

در بخش دختران، خوزستانی‌ها ۶ مدال شامل دو طلا، دو نقره و دو برنز در رشته‌های پارادوومیدانی و پارامچ‌اندازی به دست آوردند.

در بخش پسران نیز ۱۰ مدال شامل پنج طلا، یک نقره و چهار برنز در رشته‌های پارادوومیدانی و پاراوزنه‌برداری کسب شد.

در این رقابت‌ها ۱۳ ورزشکار خوزستانی حضور داشتند و غلامحسین چلتوک‌کار، ستار جادری، مهدی رسالت، الهام کاویانی و مریم عبدالوند به‌عنوان مربی، کاروان استان را همراهی کردند.