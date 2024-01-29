جهان برای جلوگیری از نابودی مردم غزه تدابیر لازم را اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک پس از دیدار با ایگلی حسنی، وزیر امور خارجه آلبانی گفت: جامعه جهانی را به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نابودی ۲ میلیون انسان به گروگان گرفته شده به دلیل گرسنگی و بیماری‌ ها با استفاده از روش‌ های مختلف دعوت می‌ کنم.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه با اشاره به فاجعه غزه، گفت: ده ها هزار فلسطینی بی گناه روزها است که مقابل چشمان جهانیان قتل عام می‌ شوند.

وی با اشاره به اینکه اکنون با فاجعه دیگری روبرو هستیم، گفت: در حالی که هزاران نفر را بر اثر گلوله و بمب از دست داده‌ ایم، اکنون در خطر قتل عام میلیون ها فلسطینی که در غزه توسط اسراییل به گروگان گرفته شده‌ اند به دلیل گرسنگی و بیماری‌ های همه گیر هستیم.

وی در ادامه اضافه کرد: عدم صدور مجوز ورود کمک‌ های بشردوستانه و لوازم پزشکی به غزه منادی فاجعه بزرگی در این منطقه است. تلاش‌ ها و حسن نیت جامعه جهانی تاکنون امکان ارایه کمک‌ های لازم را در داخل فراهم نکرده است.

این مقام ترکیه با اشاره به اینکه علاوه بر افرادی که بر اثر بمب و گلوله جان خود را از دست داده‌ اند، صدها هزار نفر نیز ممکن است از گرسنگی جان خود را از دست بدهند، اظهار داشت: این بار اخلاقی بزرگی است که افکار عمومی جهان سنگینی آن را بر دوش شان تحمل نخواهد کرد.

فیدان تاکید کرد که باید با فراتر رفتن از روش‌ های موجود، کمک رسانی به غزه امکان پذیر شود.