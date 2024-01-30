گسترش پارکینگ عمومی در بجنورد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدی صبح سه‌شنبه در جلسه کمسیون ماده پنج شورای عالی شهر سازی و معماری شهر بجنورد، که درسالن جلسات استانداری برگزار شد بر ایجاد و گسترش پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر بجنورد تاکید و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی شهر بجنورد، نبود پارکینگ عمومی است که به تبع آن، مشکلات دیگری همچون پارک دوبل خودروها، تخلفات رانندگی و ترافیک سنگین را به دنبال خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در این جلسه وضعیت جانمایی و پراکندگی پارکینگ‌ها در بجنورد را مهم دانست و گفت: هدف این است که بحث پارکینگ به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته و معضل پارکینگ در بجنورد حل شود.

وی افزود: افزایش پارکینگ‌های عمومی بخشی از گره ترافیکی شهر بجنورد را مدیریت می‌کند و طرح احداث پارکینگ طبقاتی در چهارراه مخابرات از سوی شورای اسلامی شهر داده شد اما در حال حاضر هنوز اجرایی نشده که مقرر شد در سال ۱۴۰۳ انجام و تسریع شود.