  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۴

نقل و انتقالات لیگ بیست و سوم؛

مبلغ رضایت‌نامه مانع از انتقال رسن به پرسپولیس

مبلغ رضایت‌نامه مانع از انتقال رسن به پرسپولیس

هافبک تیم ملی فوتبال عراق در صورتی می تواند راهی پرسپولیس شود که مبلغ رضایت‌نامه او پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر با کسب ۳۰ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت و پس از جدایی یحیی گل محمدی، مدیران این باشگاه «اوسمار لاس وی را» دستیار برزیلی او را به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس معرفی کردند.

پرسپولیسی‌ها تاکنون عیسی آل کثیر و عبدالکریم حسن را در دو پست حمله و دفاع به خدمت گرفته‌اند و مایل به جذب بشار رسن هافبک تیم ملی عراق و باشگاه القطر نیز بودند. مدیران باشگاه القطر هنوز عدم نیاز به رسن را به او اعلام نکرده‌اند و با توجه به قراردادی که این بازیکن عراقی با باشگاه القطر دارد، هر باشگاهی که خواستار رسن است باید رقم مورد نیاز مدیران این باشگاه را پرداخت کنند.

پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مالیات قرارداد با بوژیدار رادوشوویچ دروازه‌بان اسبق این تیم بسته است که گفته می‌شود در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار پرسپولیسی‌ها باید پرداخت کنند تا بتوانند قرارداد بازیکنان جدید خود را به ثبت برسانند و از طرفی این باشگاه با مشکلات زیاد مالی مواجه است و توان پرداخت مبلغ رضایت‌نامه رسن را ندارند و با این تفاسیر حضور رسن در این پنجره نقل و انتقالاتی به پرسپولیس منتفی است.

کد مطلب 6008750
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها