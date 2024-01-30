به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر با کسب ۳۰ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت و پس از جدایی یحیی گل محمدی، مدیران این باشگاه «اوسمار لاس وی را» دستیار برزیلی او را به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس معرفی کردند.

پرسپولیسی‌ها تاکنون عیسی آل کثیر و عبدالکریم حسن را در دو پست حمله و دفاع به خدمت گرفته‌اند و مایل به جذب بشار رسن هافبک تیم ملی عراق و باشگاه القطر نیز بودند. مدیران باشگاه القطر هنوز عدم نیاز به رسن را به او اعلام نکرده‌اند و با توجه به قراردادی که این بازیکن عراقی با باشگاه القطر دارد، هر باشگاهی که خواستار رسن است باید رقم مورد نیاز مدیران این باشگاه را پرداخت کنند.

پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت مالیات قرارداد با بوژیدار رادوشوویچ دروازه‌بان اسبق این تیم بسته است که گفته می‌شود در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار پرسپولیسی‌ها باید پرداخت کنند تا بتوانند قرارداد بازیکنان جدید خود را به ثبت برسانند و از طرفی این باشگاه با مشکلات زیاد مالی مواجه است و توان پرداخت مبلغ رضایت‌نامه رسن را ندارند و با این تفاسیر حضور رسن در این پنجره نقل و انتقالاتی به پرسپولیس منتفی است.